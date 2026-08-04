Crisi migratòria
Els Vint-i-set demanen millorar els sistemes d’intel·ligència i la vigilància de les xarxes socials després de la crisi de Ceuta
Els ministres d’Interior de la UE es reuneixen per videoconferència per enviar un missatge de suport a Espanya i buscar solucions
Beatriz Ríos
Els governs de la
(UE) han cridat aquest dimarts a reforçar els sistemes d’alerta primerenca millorant la intel·ligència en frontera i la vigilància de les xarxes socials, després que milers de persones creuessin de manera irregular des del Marroc a Ceuta, encoratjades per missatges assegurant que es podia creuar a Espanya.
«Hem d’arribar al fons d’això», ha dit el primer ministre belga, Bart de Wever, en una entrevista aquest dimarts. Ho ha fet tot just unes hores abans que els ministres de l’Interior es reuneixin aquest dimarts per analitzar la crisi de Ceuta de la setmana passada, les seves causes i les possibles conseqüències per al model comunitari. Una de les conclusions dels ministres és que cal reforçar la vigilància.
Els Vint-i-set han demanat compartir informació de manera més eficient i immediata sobre la situació a les fronteres del bloc. Els ministres han proposat el desenvolupament de «sistemes d’alerta primerenca», recollint informació d’intel·ligència a les zones frontereres, també mitjançant la vigilància de les xarxes socials, que podrien haver sigut clau en la crisi de Ceuta.
Solidaritat amb Espanya
La crisi de Ceuta ha suposat també un conflicte diplomàtic. Diversos països van reclamar la suspensió de la participació d’Espanya a l’espai Schengen, que garanteix la lliure circulació de persones, arran de l’arribada de milers de persones a Ceuta. Un grup de 22 dels 27 governs del bloc van publicar una carta molt crítica, donant a entendre que la situació era conseqüència de les polítiques migratòries del Govern espanyol.
No obstant, després de la reunió d’aquest dimarts, el missatge és molt diferent. En un comunicat emès després de la reunió que ha durat poc més de tres hores, els Vint-i-set, a més de la resta de països de Schengen, han expressat «la seva ferma solidaritat amb Espanya». També han destacat «la ràpida i eficaç actuació de les autoritats espanyoles davant la situació a Ceuta».
«Les fronteres exteriors de la UE són una responsabilitat compartida, i la migració requereix una resposta europea coordinada», ha afirmat Jim O’Callaghan, ministre irlandès de Justícia, Interior i Migració, que exerceix la presidència rotatòria del Consell. Els ministres s’han compromès a «continuar lluitant sense parar» contra les xarxes de tràfic de persones, a accelerar els retorns, a enfortir les fronteres i a «forçar aliances sòlides amb tercers països».
En el comunicat, al contrari que en missatges anteriors, no hi ha cap menció al Marroc. Després de les crítiques davant el que molts analistes consideren una instrumentalització de la migració per motius polítics, els governs comunitaris han fet marxa enrere. En el comunicat han destacat la importància de millorar la comunicació en cas de crisi «per contrarestar els agents externs malintencionats que es dediquen a la manipulació i ingerència d’informació estrangera».
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