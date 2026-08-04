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El PP apunta a una crisi de política exterior

El PP apunta a una crisi de política exterior

El PP apunta a una crisi de política exterior / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partit Popular (PP) prossegueix amb les crítiques frontals al Govern de Pedro Sánchez per la crisi de Ceuta i el mateix Alberto Núñez Feijóo va titllar de "pària" el president del Govern. El primer partit de l’oposició ja no circumscriu el que ha passat a un afer merament circumstancial. Des de. Des de la seu de Gènova, el secretari general del partit, Miguel Tellado, va parlar d’una crisi de triple dimensió: "Es tracta d’una ocupació que es produeix després de la negligència continuada, cronificada de Sánchez en tres àmbits fonamentals per a l’Estat. En política migratòria, en política de seguretat i en política exterior. Aquests són els tres fracassos del Govern de Sánchez en aquesta qüestió", va sentenciar.

Fins a dues vegades els informadors van preguntar a Tellado per la possible responsabilitat del règim de Mohamed VI en el que ha passat, les mateixes que la mà dreta de Feijóo va procurar reconduir la qüestió cap a la crítica a Sánchez. "A qui competeixen les relacions internacionals d’Espanya és al Govern d’Espanya", va establir el número dos dels populars, per afegir: "No podem creure que els serveis d’intel·ligència d’Espanya no coneguessin que una marea humana que va arribar a ser de 60.000, 70.000 o 80.000 immigrants que es dirigien cap a la costa de Ceuta no fos advertida".

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