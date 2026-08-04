Andalusia
El PSOE exigeix a Feijóo que intervingui per impedir que Moreno entregui a Vox la valoració de les víctimes de violència de gènere
Els socialistes lamenten que «les dones siguin, una vegada més, les principals víctimes dels pactes PP-Vox»
Luis Ángel Sanz
La direcció federal del PSOE ha exigit aquest dimarts al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intervingui per impedir que Juanma Moreno entregui a Vox la gestió de les unitats de valoració integral de la violència de gènere. En un comunicat, els socialistes recorden que «es tracta d’un organisme que fa anys que la ultradreta posa en qüestió». A més, recorden que la formació d’extrema dreta ha demanat «depurar els seus empleats en diverses ocasions».
El PSOE lamenta que «les dones siguin, una vegada més, les principals víctimes dels pactes PP-Vox». «A partir d’ara, els negacionistes de la violència de gènere gestionaran la valoració de les víctimes d’un problema l’existència del qual neguen». Vox podrà, amb aquestes competències, alterar o suprimir protocols d’actuació per protegir les dones o fins i tot acabar amb aquestes unitats, segons entenen a Ferraz.
El PSOE recorda que Feijóo ja va intervenir en les negociacions d’altres comunitats i que hauria de fer-ho també a Andalusia «per impedir una decisió que posa en risc la seguretat i la vida de milers d’andalusos i dels seus fills». «Amb el seu silenci, dona pistes de quin és el seu projecte polític per a les espanyoles», afegeix.
La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha manifestat a X que fets com aquest donen mostra de «la infàmia que ofereixen PP i Vox allà on governen». «Feijóo ha de rectificar i anul·lar immediatament aquest acord», continua, «en cas contrari, avalarà que aquest és el seu projecte: un torpede directe als nostres drets».
Fonts socialistes afegeixen que no només el Partit Socialista, també el Govern d’Espanya, «estarà atent perquè ni el PP ni Vox culminin el seu projecte d’odi» i «que no es faci un pas enrere en els drets de les dones».
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