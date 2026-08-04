Robles apunta al Marroc i li exigeix investigar l’entrada massiva
La ministra de Defensa posa distància amb Rabat i s’allunya de la postura oficial del Govern, que remarca que és un "soci lleial" en matèria migratòria
Luis Ángel Sanz
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va trencar ahir la línia oficial del Govern de deixar el Marroc al marge de qualsevol responsabilitat en l’entrada massiva de migrants a Ceuta i va reclamar al regne alauita que investigui "fins al final" el que va passar la setmana passada. Robles s’allunya així de la línia oficial seguida per l’Executiu, des del president, Pedro Sánchez, fins al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el d’Afers Exteriors, José Manuel Albares. Tots ells van destacar que el Marroc és "un soci lleial" i que va col·laborar activament, sobretot, en el retorn de la immensa majoria dels migrants.
A més, tots van voler remarcar la col·laboració de les autoritats marroquines en la contenció de la immigració irregular i el seu compromís amb Espanya en aquest sentit. Altres fonts del Govern, no obstant, sí que reconeixen que l’entrada massiva de migrants no hauria sigut possible sense, si més no, la passivitat de l’Executiu de Rabat. A més, Robles també va defensar la tasca dels serveis d’intel·ligència espanyols, tant els dependents del seu departament, com el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), com els que depenen d’Interior. En declaracions als mitjans de comunicació després de visitar la base aèria de Saragossa, la ministra va advertir que les màfies o els qui "hagin consentit o tolerat" aquesta entrada massiva de migrants "hauran d’assumir responsabilitats" per aquesta crisi.
Per això, va sol·licitar al Govern del Marroc que investigui el que "ha passat" i "arribi fins al final per saber què va passar en aquests moviments" a la frontera amb Ceuta i Melilla. "No podem mirar cap a una altra banda, ni Espanya ni el Marroc, davant d’aquest drama humà", va exclamar.
"Integritat territorial"
Pel que fa als possibles avisos del CNI que Interior nega, Robles va deixar clar que no la "caçaran en cap mena de discussió" sobre el paper dels serveis d’intel·ligència en la crisi migratòria i va enaltir la feina del personal del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), del Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades (CIFAS) i dels serveis d’informació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
La ministra de Defensa va llançar un segon avís al Marroc al proclamar que "tothom ha de tenir molt clar que la integritat territorial i la sobirania espanyola no es toquen, que a Ceuta i Melilla no se les toca", i va emfatitzar que l’Exèrcit sempre estarà donant suport a la Guàrdia Civil a les dues ciutats autònomes.
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