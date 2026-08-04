Trump i l’Iran es contradiuen sobre l’inici d’una nova ronda de negociacions
Teheran nega que estigui parlant amb Washington i assegura que només manté converses amb Oman sobre el pas per l’estret d’Ormuz
Adrià Rocha Cutiller
Tot just un dia després de cancel·lar un suposat atac a gran escala contra l’Iran, "el més gran des de la Segona Guerra Mundial", el president nord-americà, Donald Trump, va dir ahir que Washington i Teheran ja estan en negociacions, fet que Teheran desmenteix.Tot just un dia després de cancel·lar un suposat atac a gran escala contra l’Iran, "el més gran des de la Segona Guerra Mundial", el president nord-americà, Donald Trump, va declarar que Washington i Teheran estan ja en negociacions, una cosa que Teheran desmenteix.
El dirigent va decidir suspendre els bombardejos contra l’Iran a última hora després que diversos països de l’Orient Mitjà, liderats per l’Aràbia Saudita, aconseguissin convèncer-lo que un possible acord amb l’Iran és molt a propEl multimilionari, aquest diumenge, va decidir suspendre els seus bombardejos contra l’Iran a última hora després que diversos països de l’Orient Mitjà, liderats per l’Aràbia Saudita, aconseguissin convèncer-lo que un possible acord amb l’Iran és molt a prop.. "Estàvem a punt per atacar. Havia de ser un atac enorme. Però quan els nostres aliats ens van demanar que el cancel·léssim, vaig dir... ‘bé, aviam’. I crec que ens van fer aquesta petició perquè hi ha un possible acord. Un acord sobre Ormuz, i després un acord sobre la desnuclearització de l’Iran. Així que vam aturar l’atac. Ja veurem. Podem atacar, però, quan ho creguem oportú", va explicar el president nord-americà.
L’última setmana, l’Iran i Oman van negociar un acord per aclarir l’estatus de l’estret d’Ormuz. La República Islàmica assegura que controla el pas i cobrarà a qualsevol vaixell que hi vulgui transitar. L’estatus de la via marítima no està clar: en el preacord firmat a mitjans de juny, Washington i Teheran van pactar l’obertura total de l’estret, però de forma temporal. La República Islàmica assegura que controla el pas i cobrarà a qualsevol barco que vulgui transitar-lo. Tots els països regionals ho rebutgen.
Negociacions sobre Ormuz
Diumenge, el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va assegurar que Teheran era a prop de signar un acord amb Oman per fixar les condicions del pas, Aquest diumenge, el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va assegurar que Teheran estava a prop de firmar un acord amb Oman per fixar les condicions del pas.però hores després Teheran va llançar una galleda d’aigua freda a qualsevol expectativa.
"Estem en converses només per determinar una ruta segura temporal a Ormuz. Aconseguir un acord amb Oman no servirà per reobrir l’estret. Ormuz no és pas tancat per desacords entre l’Iran i Oman. És tancat per l’agressió militar dels EUA i el règim sionista (Israel)", va declarar un portaveu.
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