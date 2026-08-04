Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida de Groundorce a l’aeroport del Prat
Diverses operacions s’han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes, segons la CGT
Aina Martí / Gemma Sànchez (ACN)
La vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l’empresa Groundforce a l’aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la CGT, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions (entre sortides i arribades). Algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí Alemanya, Itàlia o Àustria. Groundforce treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Ethiad Airways. El sindicat majoritari amb més d’una tercera part de la representació assegura que el seguiment de la vaga ha sigut “molt alt” entre els 1.175 treballadors que té l’empresa.
La portaveu de l’organització sindical, Ester Garcia, ha explicat que la protesta es deu al “greu deteriorament de la prevenció de riscos” i de les condicions laborals de salut d’una empresa que “gestiona l’operativa sobre mínims”. Denuncien “càrregues insostenibles” de feina, alta rotació de personal i problemes organitzatius.
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