Veneçuela espera avenços en el diàleg entre el Govern interí i l’oposició
Nicolás Maduro recolza les converses des de la presó als Estats Units amb un missatge d’«unió nacional, oració i acció» / La trobada formal s’espera per als pròxims dies
Abel Gilbert
El present veneçolà, amb totes les seves arestes dramàtiques, entre les quals les seqüeles visibles del doble terratrèmol, no es pot separar d’instants d’ironia política. El "diàleg" entre el Govern interí de Delcy Rodríguez i un sector de l’oposició va començar dissabte passat amb un breu diàleg telefònic entre les parts.
Els veneçolans encara interessats en una conversa productiva entre antics enemics es van quedar amb les ganes d’una informació amb més substància. La trobada formal s’espera ara per als pròxims dies. Ahir es va conèixer, no obstant, el nom dels integrants de les dues delegacions. El president de l’actual Assemblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, germà de la mandatària, estarà acompanyat de la ministra d’Educació, Ana María Sanjuán, l’exministre d’Exteriors, Jorge Arreazaza, i tres joves dirigents del Partit Socialista Unificat (PSUV). Per part de l’oposició hi haurà Dinorah Figuera, exiliada a Espanya, que reivindica la continuïtat de la legislatura del 2015. Al seu costat s’asseuran dirigents de Voluntat Popular, el partit de Leopoldo López, i Primer Justícia.
El primer capítol d’aquest nou intent de diàleg contempla una agenda delimitada sobre la renovació dels poders públics, els partits polítics que encara estan sotmesos a control judicial i les instàncies concretes de cooperació. Des de la presó als EUA, el mateix Nicolás Maduro va fer saber en to de devot cristià que recolza el que s’està fent. "Amb unió nacional, oració i acció, Veneçuela sempre veurà grans assoliments nascuts de l’esforç, del diàleg fecund i de la saviesa de l’home i la dona corrent".
Veneçuela té un historial de taules de diàleg que no van portar enlloc. L’últim intent va tenir lloc a Barbados, sota el patrocini de Noruega i amb l’assentiment de l’Administració de Joe Biden, que, a canvi, va permetre la continuïtat de les operacions de la petrolera nord-americana Chevron al país sud-americà. L’acord va permetre dur a terme les primàries presidencials en què va guanyar María Corina Machado. No obstant, la dirigent de dretes va ser inhabilitada per participar en les eleccions del juliol del 2024. Maduro es va atribuir la victòria a les urnes sense que s’exhibissin les actes i a partir de llavors va començar un procés que va derivar en l’operació militar nord-americana que el 3 de gener passat va segrestar el llavors president. Si a Barbados Biden va seguir en la distància les discussions, aquesta vegada Washington es disposa a complir un paper fonamental en la tasca d’acostament entre representants de l’anomenat rodriguisme i els sectors alineats amb Figuera.
El full de ruta de Rubio
El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va decidir que la tercera fase del pla que ha dissenyat per a Veneçuela, la transició institucional, se cenyeixi a un full de ruta del qual de moment queden excloses Machado i la Plataforma d’Unitat Democràtica (PUD). La premi Nobel va reconèixer diumenge a la nit per primera vegada que existeix una "diferència de temps" entre el seu lideratge i el de l’Administració de Donald Trump. "Membres de l’Assemblea Nacional del 2015 i representants del règim han anunciat la creació d’un mecanisme del disseny, construcció i funcionament del qual no participem; per tant, no ens correspon explicar el seu abast ni les seves decisions", va dir Machado. La líder opositora es va comprometre, no obstant això, a no entorpir l’etapa que s’obrirà cara a cara en pocs dies.
Per als analistes, la distància que hi ha entre el grup de Figuera i els partits alineats amb Machado podria, amb tot, jugar en contra del procés. Segons el politòleg Pablo Rodríguez, hi ha, a diferència del 2023 i les frustracions precedents, un avantatge important: "El reconeixement i l’aval que està donant el Govern dels EUA als diputats convocats en aquest procés de diàleg com a interlocutors". Aquest suport, "està lligat, per descomptat, al fet que l’AN del 2015 controla els actius del país a l’exterior, cosa que pot donar base jurídica a tots els contractes subscrits entre Veneçuela i els EUA".
María Verónica Torres, una altra politòloga, va fer una avaluació semblant al portal Efecto Cocuyo. "El que passi en aquesta taula podria facilitar o no la feina de Washington a Veneçuela. Per primera vegada tenim un actor de força política i militar internacional enmig de les negociacions". Tots dos coincideixen que la taula de diàleg hauria d’oferir resultats aviat perquè guanyi credibilitat davant l’opinió pública.
Machado, vigilant
Mentrestant, Machado es manté des de fora com a vigilant del procés. Les converses, va repetir, seran avaluades segons els seus "èxits concrets i verificables", i aquests són "la recuperació de les institucions democràtiques, l’alliberament de tots els presos polítics, garanties reals per a tots els actors sense exclusions, un cronograma electoral presidencial oportú i el ple respecte a la sobirania popular".
L’antic chavisme observa amb perplexitat les transformacions i l’allunyament de la "presidenta encarregada" respecte del Govern anterior.
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