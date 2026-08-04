Von der Leyen elogia Espanya i el Marroc i demana unitat a la UE
La presidenta de la Comissió remarca la "gestió eficaç" de la crisi i sosté que la immigració requereix una resposta europea
Beatriz Ríos
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va elogiar ahir la gestió "eficient i eficaç" de les autoritats espanyoles i marroquines en la crisi migratòria de la setmana passada a Ceuta, i la "ràpida" devolució dels milers de persones que van creuar nedant la frontera, però va demanar una "resposta europea" al "repte" de la migració.
"Els felicito per la rapidesa amb què han gestionat la devolució dels que van entrar il·legalment del Marroc a Ceuta", va afirmar Von der Leyen, en una carta adreçada al president del Govern, Pedro Sánchez, a la qual va tenir accés EL PERIÓDICO. "Tant les autoritats espanyoles com les marroquines han gestionat aquesta situació de manera eficient i eficaç, i han aconseguit impedir amb èxit el desplaçament il·legal cap a l’Espanya peninsular i Europa", va afegir.
Von der Leyen va destacar que aquesta reacció demostra "el compromís de fer complir el sistema vigent", i que va ser "crucial" per evitar més deteriorament i "la tràgica i innecessària pèrdua de més vides". La dirigent alemanya va celebrar la instal·lació de la barrera pneumàtica flotant a l’espigó de Tarajal per prevenir més entrades.
A la carta a Sánchez, Von der Leyen va parlar de la migració com "un repte europeu que requereix una resposta europea". Va assegurar que "la solidaritat és fonamental" i que Brussel·les va oferir suport operatiu i financer per afrontar la crisi.
La missiva de 22 països
La missiva de Von der Leyen va arribar després que 22 dels 26 països del bloc, sense comptar Espanya, firmessin una dura carta criticant la gestió migratòria del Govern. "Tenim el deure de dissuadir eficaçment i combatre sense descans la migració il·legal", van assegurar els líders de la majoria de governs comunitaris, i van apuntar la "regularització d’un gran nombre de migrants" com un "efecte crida".
Ahir, els ambaixadors dels països europeus es van reunir per preparar la trobada d’avui dels ministres d’Interior. Segons fonts diplomàtiques, la informació amb què treballen les autoritats espanyoles i comunitàries apunta que la majoria de les persones que van creuar ha tornat a territori marroquí. A més, no n’ha arribat cap a la península, cosa que fa impossible que arribin a altres països del bloc. L’anàlisi dels Vint-i-set, segons les mateixes fonts, és que la situació està sota control.
L’objectiu de la reunió serà enviar un missatge de solidaritat a Espanya i coordinar esforços per garantir la protecció de les fronteres externes de la UE.
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