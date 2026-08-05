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17 morts al provar d’arribar a Mallorca en pastera després de 15 dies al mar

17 morts al provar d’arribar a Mallorca en pastera després de 15 dies al mar

17 morts al provar d’arribar a Mallorca en pastera després de 15 dies al mar / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

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AGENCIAS

Palma

Almenys 17 persones migrants haurien mort provant d’arribar en pastera a les costes de les Balears després de 15 dies a la deriva, segons el testimoni de dos ocupants d’origen magribí que van poder ser rescatats ahir al sud de Mallorca. Els dos rescatats van necessitar assistència sanitària ja que presentaven signes de desnutrició i deshidratació i van ser traslladats a l’Hospital Universitari Son Espases.

Segons la informació traslladada per Salvament Marítim, van ser aquestes dues persones les que van explicar que la resta d’ocupants de l’embarcació, rescatada a 12,68 milles al sud-oest de Mallorca, feia 15 dies que estaven a la deriva. Hi viatjaven a bord un total de 19 persones. Salvament Marítim va mobilitzar un helicòpter per rastrejar l’àrea pròxima al naufragi i es va donar avís a navegants. Segons el testimoni dels supervivents, els cadàvers van ser llançats al mar així que anaven morint.

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Almenys dues persones més van morir i 17 més van ser rescatades ahir amb vida després del naufragi d’una embarcació amb migrants d’origen subsaharià en aigües pròximes a l’illa de Cabrera.

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