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L’àtic d’Ayuso arriba al Tribunal de Comptes: un advocat denuncia un mal «cert, avaluable» i «irreversible» al patrimoni públic
Exercita una via poc utilitzada, una acció pública davant l’òrgan comptable perquè es determini l’abast del «menyscapte de cabals públics» i la identitat dels responsables
Cristina Gallardo
Conscient de la dificultat, de moment, que prosperi una querella davant la jurisdicció penal per la compra per part de la Comunitat de Madrid d’un àtic de luxe que seria utilitzat per la presidenta Isabel Díaz Ayuso mentre es realitzaven obres al seu despatx de la Puerta del Sol, un advocat madrileny ha acudit a una via poc habitual per exigir responsabilitat per aquests fets. El lletrat Francisco Javier Flores Vaquerizo ha presentat una denúncia al Tribunal de Comptes perquè es determini «l’existència i quantia de l’eventual abast en els cabals públics i la identitat dels que haguessin de respondre» per aquesta controvertida operació.
La denúncia, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es presenta «per abast o menyscapte de cabals públics» imputables als gestors de Planifica Madrid, la societat pública utilitzada per a l’adquisició i ulterior alienació de l’immoble, situat al madrileny passeig del General Martínez Campos. Si l’adquisició s’hagués tramitat per la via patrimonial, «hauria sigut coneguda a l’abril mitjançant la publicació oficial de l’acord, i no al juliol a través d’una inscripció registral advertida per la premsa», adverteix en el seu escrit.
Així, el que es denuncia és que Planifica hagi sufragat amb fons públics una vivenda d’ús residencial per import milionari «sense que consti cap dels documents que acreditarien que ho va fer per a una finalitat pública, fent servir per a això un curs jurídic que va excloure els controls previs que la legislació patrimonial imposa"; a la qual cosa se suma que, tres mesos i mig després, i «sense haver destinat l’immoble a ús», ha recordat la seva revenda. El Govern d’Ayuso ho ha justificat assenyalant que els diners s’utilitzaran per a la recuperació de la Sierra Oest després dels incendis.
«D’això resulta que el patrimoni públic ha suportat íntegrament els costos irreversibles d’una operació d’anada i tornada que no ha reportat caputilitat», i que aquests costos es van comprometre per la via que impedia conèixer-los i fiscalitzar-los anteriorment», afegeix la denúncia. L’acció comptable es dirigeix contra el mal produït, que l’advocat considera «cert i avaluable», i no contra la intenció dels qui van decidir aquesta operació immobiliària.
Legitimació
L ’acció pública comptable és una cosa prevista en la mateixa llei orgànica que regula el Tribunal de Comptes, i per això Flores Vaquerizo defensa estar legitimat perquè, després dels tràmits legals oportuns – que calcula que poden durar fins a sis mesos – el tribunal comptable acordi la incoació d’actuacions prèvies i nom un instructor» per determinar la possible responsabilitat comptable.
A la xarxa social X, l’advocat explica les seves raons. «Una querella penal en aquest moment no és viable: els tipus que podrien aplicar-se depenen de dades que encara no es coneixen. Presentar-la ara hauria acabat en inadmissió i en un titular dient que un jutge ha vist que aquí no hi ha res».
Afegeix que «el Tribunal de Comptes no és només un òrgan fiscalitzador», ja que «té jurisdicció pròpia, diferent de la penal i del contenciós administratiu, per enjudiciar la responsabilitat dels que manegen cabals públics». Es tracta d’una tercera via i està infrautilitzada», puntualitza.
Per tot això, sotmet a la consideració del Tribunal de Comptes l’ adquisició, el 14 d’abril del 2026, de la vivenda situada al passeig del General Martínez Campos de Madrid per una societat mercantil pública adscrita a la Conselleria de Presidència de la Comunitat de Madrid, així com la decisió d’alienar-la adoptada el 30 de juliol següent, sense que l’immoble hagués arribat a donar cap servei».
Flores Vaquerizo no imputa cap persona la comissió d’infracció determinada, ni disposa de la documentació necessària per a això, però sí que realitza un relat del que es coneix sobre l’operació immobiliària a través dels mitjans de comunicació i les explicacions oficials ateses des de la Comunitat de Madrid i sol·licita que és Tribunal de comptes, «mitjançant l’exercici de les seves potestats d’ investigació, obtingui els documents i determini si es presenta responsabilitat comptable, en el ben entès que la seva exhibició podria acreditar la plena regularitat de l’operació».
Tres versions en 24 hores
En el seu relat de fets, l’advocat remarca els diferents canvis de versió donats des del Govern autonòmic fins que el conseller de Presidència i president de Planifica, Miguel Ángel García Martín va anunciar des de la zona afectada pels incendis forestals de la Sierra Oest haver impartit instruccions aquesta societat pública per a l’alienació de l’immoble, «juntament amb el situat a la Gran Via, xifrant el conjunt en vint o vint-i-dos milions d’euros i afectant el seu producte a la reconstrucció després dels incendis».
Entre els fets a destacar, la denúncia inclou que en el moment d’adquirir una vivenda al passeig del General Martínez Campos, l’equip era titular d’un immoble destinat a oficines a la tercera planta de Gran Via número 6 de Madrid, arrendat precisament a la Conselleria de Presidència, això és, a la mateixa Conselleria a la qual la societat està adscrita i el titular del qual la presideix».
Aquesta propietat a la Gran Via havia sortit a licitació el 6 d’agost del 2025 per un preu de partida d’11,7 milions d’euros sense impostos, i la licitació va quedar deserta l’1 d’octubre següent, mantenint-se des d’aleshores la voluntat d’alienar-lo. Aquest pis acull la seu de la Comissió Jurídica Assessora de la Comunitat de Madrid i apareix arrendat a la Conselleria competent, amb uns ingressos anuals per arrendament de 417.263 euros.
«Sonació suposaria, per tant, la liquidació d’un ingrés recurrent i previsiblement la necessitat de reallotjar l’òrgan consultiu que l’ocupa, abonant renda a un tercer. S’alien així un actiu productiu i en ús institucional per finançar una despesa d’execució única, decisió que en la gestió de fons públics exigeix justificació expressa i de la qual no consta cap memòria econòmica», afegeix la denúncia.
Normes infringides
Quant a les normes infringides, es presenten segons el denunciant l’execució d’una inversió no contemplada en el pressupost de la societat corresponent a l’exercici, sense que resulti determinable amb la informació pública disponible amb càrrec a quins recursos es va finançar ni si li va donar cobertura la modificació pressupostària autoritzada el 12 de novembre del 2025, el destí del qual no va ser expressat.
D’altra banda, que es va produir l’adquisició d’un bé immoble sense valoració tècnica prèvia que acredités la correspondència del preu amb el valor de mercat, exigència inherent al principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics que proclama l’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera; i l’absència d’expedient que documenti la necessitat de l’adquisició i el destí de l’àtic.
«Doncs bé, l’adquisició d’un immoble per import milionari prescindint simultàniament de valoració prèvia del preu, de memòria justificativa de la necessitat documentada anteriorment a l’operació, verificació de la viabilitat urbanística de l’ús pretès, d’anàlisis comparatiu amb el patrimoni propi disponible i de cobertura pressupostària identificable, seguida de la decisió d’alienar el bé tres mesos i mig després sense haver-lo utilitzat, configura un quadro que difícilment pot reconduir-se a la negligència lleu».
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