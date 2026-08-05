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La Comissió no veu cap vincle amb la regularització

La Comissió no veu cap vincle amb la regularització

La Comissió no veu cap vincle amb la regularització / Unión Europea.

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Beatriz Ríos

El comissari d’Interior i Migració, Magnus Brunner, va afirmar ahir que la Comissió Europea no ha vist, de moment, cap vincle entre la regularització massiva del Govern espanyol i la crisi de Ceuta, tot i que va reconèixer que és "un mal senyal" per a Europa. El comissari va remarcar que la reunió dels ministres d’Interior va ser "una oportunitat útil per aclarir els fets" i va destacar que la situació ja es troba sota control.

En una carta enviada poques hores després de l’inici de la crisi a Ceuta, 22 dels 27 països del bloc comunitari, encapçalats per Itàlia, van donar a entendre que aquesta podria haver estat provocada per la regularització massiva del Govern. Brussel·les ho va descartar. "No hem vist, de moment, una relació directa entre la regularització i l’incident a Ceuta", va assenyalar Brunner.

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El comissari, no obstant això, va sostenir que la decisió de regularitzar la situació de centenars de milers de persones "no és un bon senyal per a Europa". Però va aclarir, així i tot, que entén que la competència és del Govern espanyol: "Espanya ho fa perquè té molts llatinoamericans que parlen el mateix idioma i tenen la mateixa cultura".

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