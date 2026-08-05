El Consell de Garanties resol contra la llei per limitar la compra d’habitatge
L’Executiu manté que explorarà "totes les vies legals" per tirar endavant la mesura i recorda que encara té recorregut legislatiu
Quim Bertomeu
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGE), l’òrgan que vetlla per l’adequació de les lleis del Parlament i del Govern, va avisar ahir que la norma que prepara la cambra catalana per limitar la compra especulativa d’habitatge incompleix diversos articles de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Segons el dictamen, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, la llei vulnera el dret a la propietat i a l’herència (article 33 de la Constitució) i el dret a la llibertat d’empresa (article 38). També considera que envaeix competències estatals en matèria d’obligacions contractuals (article 149) i incompleix l’Estatut en matèria de dret civil (article 129).
El Consell de Garanties Estatutàries ha adoptat totes aquestes consideracions per unanimitat, fet que reforça les seves conclusions. Com que els dictàmens d’aquest òrgan no són vinculants, els promotors de la llei podrien tirar endavant la norma, però no és habitual desatendre les seves recomanacions.
Recorregut legislatiu
Després del cop dur del CGE, l’Executiu manté que explorarà "totes les vies legals" per garantir "el dret a l’habitatge" davant de l’"especulació". La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va apostar per trobar els mecanismes que, d’acord amb la llei, permetin aportar solucions al problema i va recordar que s’hi poden presentar "al·legacions". Els Comuns, principals impulsors de la mesura, van avisar que continuaran explorant "els marges legals" perquè l’habitatge sigui un "dret" i no "un actiu financer".
Aquesta és una norma que el Govern del PSC i els Comuns van pactar al seu dia com a mesura estrella per combatre les dificultats d’accés a l’habitatge. En l’elaboració també hi van participar activament ERC i la CUP. La previsió inicial, abans de saber-se el dictamen del Consell, era que el text legislatiu se sotmetés a votació definitiva en un ple de tardor. La llei vol acotar la compra d’habitatge amb finalitats especulatives a les zones de mercat tensionat i va ser impugnada per Junts i el PP.
Els impulsors de la llei la van tramitar pel procediment d’urgència, pel fet de considerar que cal implementar les mesures com més aviat millor. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona aquesta decisió: considera que és una matèria prou complexa perquè s’hagi de reformar pels procediments habituals, més garantistes.
La llei que es tramita planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d’habitatges que pot tenir una persona -física o jurídica- a les zones tensionades i en condiciona l’adquisició al fet que es destini a habitatge habitual o a una segona residència sota certes condicions. El Consell de Garanties Estatutàries admet que els poders públics tenen la potestat de posar límits al dret a la propietat privada per motius "socials", però afegeix que ha de ser una limitació basada en criteris de "raonabilitat" i "equilibri".
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