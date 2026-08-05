Crisi interna
ERC obre un expedient al seu candidat a Girona després que es filtri un àudio en què critica el partit
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Quim Bertomeu
ERC ha anunciat aquest dimecres que ha obert un expedient al seu candidat a l’alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després que s’hagi filtrat un àudio en què criticava el partit i els regidors republicans en aquesta ciutat. En un comunicat, ha assegurat que és una posició que ha adoptat d’acord amb l’executiva local de Girona.
El partit d’Oriol Junqueras pren aquesta decisió després que Puigtió assegurés en aquest àudio que la seva intenció era «fer fora tots» els membres del grup a l’ajuntament i aconseguir el control del partit. Després d’aquests fets, ERC ha decidit «activar els mecanismes interns previstos en aquests casos» per «analitzar els fets» i, si fa falta, «determinar les responsabilitats corresponents».
La decisió de situar Puigtió al capdavant de la candidatura municipal ha generat polèmica des del principi. Primer, perquè es va fer a través d’unes primàries molt ajustades que van tensar l’organització i es van saldar amb la dimissió de diversos membres del partit. Després, perquè Puigtió va amenaçar amb presentar-se als comicis amb unes sigles que no fossin estrictament les d’ERC.
El responsable d’instruir l’expedient serà la responsable de compliment del partit, que vetlla perquè es respecti la normativa interna. Es tracta de l’exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla.
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