El Govern central mobilitza 25 milions d’euros davant el col·lapse a Ceuta
El Ministeri de Joventut i Infància converteix dues escoles ceutines en centres d’atenció sobretot per a nenes migrants
Nieves Salinas
El Ministeri de Joventut i Infància que dirigeix Sira Rego, que viatjarà a Ceuta en els pròxims dies, farà una transferència de crèdit extraordinari de 25 milions d’euros a la ciutat autònoma per a l’atenció d’urgència de nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats que són a la ciutat i davant el col·lapse que viuen els seus centres.El Ministeri de Joventut i Infància que dirigeix Sira Rego, que viatjarà a Ceuta en els pròxims dies, realitzarà una transferència de crèdit extraordinari de 25 milions d’euros a la ciutat autònoma per a l’atenció d’urgència de nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats que es troben a la ciutat i davant el col·lapse que viuen els seus centres.
Infància va coordinar, junt amb el Ministeri d’Educació, l’habilitació de dos centres educatius de Ceuta com a lloc d’atenció als menors migrants no acompanyats (entorn d’un miler, segons fonts oficials) que la setmana passada van arribar a la ciutat autònoma, especialment les nenes.Infància ha coordinat, al costat del Ministeri d’Educació, l’habilitació de dos centres educatius de Ceuta com a lloc d’atenció als menors d’edat migrants no acompanyats (entorn d’un miler segons fonts oficials) que la setmana passada van arribar a la ciutat autònoma, especialment les nenes.
Des del 27 de juliol, Joventut i Infància "segueix de ben a prop" la situació a Ceuta en contacte amb el Govern de la ciutat autònoma, la Delegació del Govern i la resta d’administracions. "L’objectiu és garantir els drets de la infància migrant no acompanyada, activant tots els mecanismes disponibles per a una acollida digna i alertant totes les administracions de la necessitat de posar al centre de les actuacions l’interès superior de la infància", assenyala aquest departament.Des del dilluns 27 de juliol, el Ministeri de Joventut i Infància "continua de prop" la situació a Ceuta en contacte amb el Govern de la ciutat autònoma, la Delegació del Govern i la resta d’administracions. "L’objectiu és garantir els drets de la infància migrant no acompanyada, activant tots els mecanismes disponibles per a una acollida digna i alertant totes les administracions de la necessitat de posar al centre de les actuacions l’interès superior de la infància", assenyala aquest departament. Des del ministeri recorden que la llei d’estrangeria obliga les comunitats a acollir els menors de manera "vinculant i solidària". "Cal recordar que, des de l’agost del 2025, Ceuta està en situació de contingència migratòria extraordinària", assenyalen les mateixes fonts.Des del ministeri també es recorda que la llei d’estrangeria obliga les comunitats a acollir els menors de forma "vinculant i solidària". "S’ha de recordar que, des de l’agost del 2025, Ceuta es troba en situació de contingència migratòria extraordinària", assenyalen les mateixes fonts.
En 15 dies
L’article 35 de la llei d’estrangeria, reformada mitjançant reial decret llei el 2025, inclou que el trasllat de menors migrants a altres comunitats s’ha de fer en un termini màxim de 15 dies naturals des del seu registre i inici de l’expedient, precisa el ministeri. El Govern haurà de ressituar a les comunitats autònomes, en un termini de 15 dies, els centenars de menors migrants no acompanyats que van arribar a Ceuta.L’article 35 de la llei d’estrangeria, reformada mitjançant reial decret llei el 2025, inclou que el trasllat de menors migrants a altres comunitats s’ha de realitzar en un termini màxim de 15 dies naturals, des del seu registre i inici de l’expedient, precisa el Ministeri. El Govern haurà de ressituar a les comunitats autònomes, en un termini de 15 dies, als centenars de menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta. El decret llei va ser convalidat pel Congrés el 10 d’abril del 2025 i estableix que la resolució de trasllat s’ha de notificar en un màxim de 10 dies naturals des de la proposta. Una vegada notificada, el trasllat físic s’ha d’executar en un màxim de cinc dies naturals. En tot cas, el límit total són 15 dies des de la inscripció decret llei va ser convalidat pel Congrés el 10 d’abril del 2025 i estableix que la resolució de trasllat s’ha de notificar en un màxim de 10 dies naturals des de la proposta. Una vegada notificada, el trasllat físic s’ha d ’executar en un màxim de cinc dies naturals. En tot cas, el límit total és de 15 dies des de la inscripció..
Des del Ministeri de Joventut es va explicar aquest dilluns que l’article 35.11 de la llei d’estrangeria determina la possibilitat d’establir convenis amb organitzacions no governamentals, fundacions i entitats dedicades a la protecció de persones menors d’edat.Des del Ministeri de Joventut s’explicava aquest dilluns que l’article 35.11 de la Llei d’Estrangeria també determina la possibilitat d’establir convenis amb organitzacions no governamentals, fundacions i entitats dedicades a la protecció de persones menors d’edat.
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