Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran i Oman ultimen un nou estatus per a l’estret d’Ormuz que donaria el control del trànsit a Teheran
Oficials anònims de la República Islàmica asseguren a la premsa que l’acord amb Masqat és imminent, però avisen que l’obertura de la via «depèn de les accions dels EUA, que viola la llei internacional amb els seus atacs»
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i Oman, els dos països que flanquegen l’estret d’Ormuz, estan a punt de tancar un pacte per al futur estatus de la via, el trànsit del qual en direcció al golf Pèrsic quedaria sota control iranià, segons han declarat aquest dimecres diverses fonts regionals a l’agència de notícies internacional Reuters.
«S’ha fet una concessió [a l’Iran] respecte al control d’alguna forma de l’estret d’Ormuz, però la via no obrirà de manera immediata. Encara queden detalls importants per tancar», ha dit una d’aquestes fonts, que assegura que un dels detalls que falta per determinar és establir quin paper tindrà la República Islàmica amb els vaixells que busquin sortir des del golf Pèrsic cap al golf d’Oman i l’oceà Índic.
L’Iran, ja des de la firma del preacord amb els EUA a mitjans de juny, insisteix –com insistia durant la guerra– que no acceptarà cap solució per a Ormuz que no doni a Teheran el control de l’estret, pel qual l’Iran espera cobrar un peatge de pas a qualsevol vaixell que busqui transitar la via, a través de la qual surt el 20% del total del cru i gas mundial.
Els països exportadors de petroli de la regió, no obstant, ho rebutgen per complet. «Tan sols ens queden alguns serrells relativament senzills. Si no hi ha cap interferència malèfica per part d’altres països, firmarem amb Oman la tarda d’aquest dimecres o durant dijous», ha dit una font anònima de l’Iran a la televisió qatariana Al-Jazeera.
«Però volem deixar clar que Ormuz no està tancat per diferències entre l’Iran i Oman. L’obertura d’Ormuz depèn tan sols de les accions dels EUA, que viola la llei internacional amb els seus atacs», ha continuat aquesta font.
«Bones converses»
El president nord-americà, Donald Trump, ha insistit, no obstant, durant la matinada d’aquest dimecres que l’estret «obrirà aviat». «Si se’n desdiuen, els colpejarem ben fort. Però aquest dimarts hem estat parlant tot el dia, i hem tingut molt bones converses», ha assegurat el multimilionari.
Hores després, no obstant, l’Iran ha negat estar parlant amb Washington. És una constant en els últims dies, en què Teheran ha sortit sempre a contradir les paraules del republicà. Aquesta ocasió sembla ser una cosa diferent: Qatar ha confirmat aquest dimecres que les xerrades estan avançant, tot i que qualsevol retrocés és possible.
«Tan sols estem parlant amb Oman, i és massa aviat per dir que l’acord està fet. El diable està en els detalls. Un sol missatge a les xarxes socials de Trump pot fer que tot col·lapsi», ha declarat la font anònima iraniana.
Ormuz no és, per descomptat l’únic punt en discòrdia entre la Casa Blanca i la República Islàmica. Després de la firma del preacord, Washington i l’Iran no han pogut posar-se d’acord ni sobre l’entrega dels actius iranians a l’estranger ni el final de les sancions econòmiques contra l’Iran ni, per descomptat, la invasió israeliana del Líban. I aquests temes deixen de banda el gran assumpte a què s’enfronten l’Iran i els EUA: el futur del programa nuclear iranià i els 440 quilos d’urani altament enriquit en possessió de Teheran.
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