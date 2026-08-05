Jaume Giró estripa el carnet de Junts i abandona el partit
L’exconseller d’Economia va comunicar la baixa a Turull mitjançant un correu electrònic fa més de 15 dies
C. C.
L’exconseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat i exdiputat de Junts, Jaume Giró, ha estripat el carnet del partit i s’ha donat de baixa com a militant de manera definitiva de la formació postconvergent.
Giró, que va ser conseller entre el maig del 2021 i l’octubre del 2022 en el mandat del llavors president Pere Aragonès, va comunicar la renúncia mitjançant un correu electrònic al secretari general Jordi Turull fa més de 15 dies. Fa un any va deixar l’escó com a diputat al Parlament i el càrrec a l’executiva per discrepàncies amb les orientacions de la formació. El seu nom també va sonar per presentar-se a les primàries per ser l’alcaldable de Junts a Barcelona, tot i que finalment Giró va rebutjar afegir-se a la cursa.
L’exconseller d’Economia sempre ha sigut de l’ala més procliu a pactar amb els socialistes, i llavors va tornar a remarcar que "les orientacions del partit" no coincidien amb la seva "manera d’entendre la política".
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