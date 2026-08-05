Junts exigeix que Catalunya quedi fora del repartiment de migrants
Carlota Camps
Junts per Catalunya manté la seva posició en contra que Catalunya entri en el repartiment de menors migrants. La llei estableix que aquests han de ser acollits i que poden ser distribuïts entre les comunitats per evitar la saturació dels serveis al punt d’arribada.Junts per Catalunya manté la seva posició en contra que Catalunya entri en el repartiment de menors migrants. Després de l’entrada massiva d’unes 72.000 persones a Ceuta, es calcula que unes 70.000 han tornat al Marroc, però 2.000 més són als carrers de la ciutat autònoma i part d’aquestes són menors no acompanyats. La llei estableix que aquests han de ser acollits i que poden ser distribuïts entre les comunitats autònomes per evitar la saturació dels serveis en el punt d’arribada. El Govern espanyol i Junts van tancar un pacte el 2025 per reformar l’article 35 de la llei d’estrangeria i establir criteris per a la derivació de menors tutelats en territoris tensionats per la pressió migratòria, com les Canàries, que tutelaven més de 5.000 nens i adolescents. Amb aquest acord, Catalunya va rebre només 30 menors, mentre que Madrid va arribar als 700.El Govern i Junts van tancar un pacte el 2025 per reformar l’article 35 de la llei d’estrangeria i establir criteris per a la derivació de menors tutelats que es trobessin en territoris tensats per la pressió migratòria, com era llavors el cas de les Canàries –que tutelava més de 5.000 nens i adolescents–. Amb aquest acord, Catalunya va aconseguir rebre només 30 menors, mentre que Madrid van arribar als 700.
En el cas de Ceuta, com que la llei ja està reformada i en vigor, no es preveu que passi per una votació. I, si no hi ha cap canvi, en aquest cas s’hauran d’utilitzar els mateixos criteris per al repartiment, com l’esforç previ d’acollida i l’ocupació actual als centres de menors migrants, però també la renda per càpita o la taxa d’atur.En el cas de Ceuta, com la llei ja està reformada i en vigor, no es contempla que passi per una votació. I, si no hi ha cap canvi, en aquest cas s’hauran d’utilitzar els mateixos criteris per al repartiment, entre ells hi ha l’esforç previ d’acollida i l’ocupació actual als centres de menors migrants, però també la renda per càpita o la taxa d’atur "Junts no dona ni un vot si no es deixa Catalunya fora del repartiment", va dir la líder postconvergent al Congrés, Miriam Nogueras "C.
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