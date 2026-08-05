El jutge estudia l’entrada, a partir del 2017, de capital veneçolà a Plus Ultra
La Fiscalia Anticorrupció alerta de l’evolució accionarial de la companyia aèria amb vista a l’obtenció del rescat de 53 milions
Cristina Gallardo
El jutge José Luis Calama, que investiga el cas Zapatero a l’Audiència Nacional, va encarregar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que elabori un "estudi exhaustiu sobre l’evolució de la propietat del capital social de la societat Plus Ultra", segons la providència dictada ahir, que va poder consultar aquest diari.El jutge José Luis Calama, que investiga el cas Zapatero a l’Audiència Nacional, va encarregar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que elabori un "estudi exhaustiu sobre l’evolució de la propietat del capital social de la societat Plus Ultra", segons la providència dictada aquest dimarts a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
La petició es basa en un informe presentat per la fiscal Anticorrupció Elena Lorente, que adverteix de l’entrada de capital veneçolà a l’aerolínia espanyola Plus Ultra a partir del 2017. Segons els indicis ja apuntats pels investigadors, aquesta entrada es va produir per mitjà de diverses escriptures públiques, amb un "abast i eventual impacte en la mateixa consideració de l’aerolínia en sol·licitar l’ajuda pública l’1 de setembre del 2021 que han de ser objecte d’anàlisi".La petició es basa en un informe presentat per la fiscal Anticorrupció Elena Lorente, que adverteix de l’entrada de capital veneçolà a l’aerolínia espanyola Plus Ultra a partir del 2017. Segons els indicis ja apuntats pels investigadors, aquesta entrada es va produir a través de diverses escriptures públiques, "l’abast i l’eventual impacte de les quals en la mateixa consideració de l’aerolínia en sol·licitar l’ajuda pública l’1 de setembre del 2021 han de ser objecte d’anàlisi". La fiscal considera que és "de gran transcendència, a l’efecte de la instrucció, conèixer-ne l’evolució accionarial, per valorar la incidència que hi va tenir el capital veneçolà esmentat que, suposadament, es va invertir en la companyia espanyola". El rescat, aprovat el març del 2021, va pujar a 53 milions d’euros públics.La fiscal considera que és "de gran transcendència, als efectes de la instrucció, conèixer-ne l’evolució accionarial, per valorar la incidència que hi va tenir el capital veneçolà esmentat que, suposadament, es va invertir en la companyia espanyola". El rescat, aprovat el març del 2021, va pujar als 53 milions d’euros públics.
El document incideix que va ser el 2017 quan Plus Ultra va començar a estar controlada per socis que "aparentment" feien aportacions de capital, com ara els socis Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas –investigat als EUA i el telèfon del qual contenia missatges al·lusius a la intervenció de Rodríguez Zapatero en el rescat–, María Aurora López, Héctor Antonio Tobía i Flavio Bórquez. També assenyala que altres persones que no tenien participació accionarial van ocupar càrrecs de responsabilitat a l’entitat, com Raif El Arigie, els missatges del qual també són clau en la causa. Tots van mantenir "relacions financeres significatives" amb l’aerolínia investigada.El document incideix que va ser el 2017 quan Plus Ultra va començar a estar controlada per socis que feien "aparentment" aportacions de capital, com és el cas dels socis Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas—investigat als EUA i el telèfon del qual contenia missatges al·lusos a la intervenció de Rodríguez Zapatero en el rescat—, María Aurora López, Héctor Antonio Tobía i Flavio Borquez. També assenyala que altres persones que no tenien participació accionarial van ocupar càrrecs de responsabilitat a l’entitat, com Raif El Arigie, els missatges del qual també són clau en la causa. Tots ells van mantenir "relacions financeres significatives" amb l’aerolínia investigada.
La UDEF haurà de fer un informe d’anàlisi de la història registral completa de Plus Ultra des de la seva constitució fins avui, "a fi de saber els canvis accionarials, els desemborsaments concrets i efectius, l’evolució de la propietat i tots els aspectes relatius al seu finançament que resultin d’interès, atenent tant les inscripcions registrals com tots els documents que permetin determinar els punts esmentats".Així, la UDEF haurà de fer un informe d’anàlisi de la història registral completa de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS des de la seva constitució fins a la data actual, "a fi de conèixer els canvis accionarials, els desemborsaments concrets i efectius, l’evolució de la propietat i tots els aspectes relatius al seu finançament que resultin d’interès, atenent tant a les inscripcions registrals com a tots els documents que permetin determinar els extrems esmentats".
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