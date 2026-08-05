L’Iran, principal sospitós de ciberatacs a l’abastiment d’aigua als EUA
Lucas Font
Les autoritats nord-americanes investiguen si l’Iran està darrere dels ciberatacs contra els subministraments d’aigua que van tenir lloc la setmana passada en diversos punts del país, i que "van afectar negativament el funcionament del sistema" en almenys vuit estats, segons l’FBI. Oficials dels EUA sospiten que el Govern iranià utilitza aquests atacs per minar la confiança de la població i la seguretat dels seus serveis bàsics, com a part del conflicte obert entre els dos països el juny de l’any passat.Les autoritats nord-americanes estan investigant si l’Iran està darrere dels ciberatacs contra els subministraments d’aigua patits la setmana passada en diversos punts del país nord-americà, que "van afectar negativament el funcionament del sistema" en almenys vuit estats, segons l’FBI. Oficials dels EUA sospiten que el Govern iranià està utilitzant aquests atacs per minar la confiança de la població nord-americana i la seguretat dels seus serveis bàsics, com a part del conflicte obert entre els dos països el juny de l’any passat.
Els primers atacs es van registrar a Minnesota a finals de juliol. Fins a 36 sistemes municipals d’aigua van ser atacats, principalment infraestructures per gestionar i monitoritzar de manera remota els dipòsits. "Minnesota va ser un dels primers a detectar això, però estem observant que és probable que aquesta mateixa activitat amenaçadora s’hagi estat produint en altres estats de tot el país", va alertar llavors el director de seguretat de la informació de l’estat, John Israel. Les alarmes van ajudar a minimitzar els danys i no hi ha senyals de contaminacions ni alteracions significatives en la distribució.Els primers atacs es van registrar a l’estat de Minnesota a finals de juliol. Fins a 36 sistemes municipals d’aigua van ser atacats, principalment infraestructures per gestionar i monitoritzar de manera remota els dipòsits. "Minnesota va ser un dels primers a detectar això, però estem observant que és probable que aquesta mateixa activitat amenaçadora s’hagi estat produint en altres estats de tot el país", va alertar llavors el director de seguretat de la informació de l’estat, John Israel. Les alarmes van ajudar a minimitzar els danys i no hi ha senyals que s’hagin produït contaminacions ni alteracions significatives en la distribució.
Trump, contra Minnesota
Així i tot, el president nord-americà, Donald Trump, va atacar el governador de Minnesota, el demòcrata Tim Walz, pels errors de seguretat en els sistemes d’abastiment d’aigua. Walz, número dos en la candidatura de Kamala Harris a les presidencials del 2024, va respondre amb contundència. "Trump sap perfectament qui és el responsable d’aquest atac i sap que també s’han vist afectats altres estats". Tot apunta que, fins i tot si es confirma la participació de l’Iran en els ciberatacs, el Govern nord-americà evitarà reconèixer-ho públicament per eludir crítiques internes.Així i tot, el president nord-americà, Donald Trump, ha atacat el governador de Minnesota, el demòcrata Tim Walz, pels errors de seguretat detectats en els sistemes d’abastiment d’aigua. Unes acusacions a les quals Walz, número dos en la candidatura de Kamala Harris a les presidencials del 2024, ha respost amb contundència. "Trump sap perfectament qui és el responsable d’aquest atac i sap que també s’han vist afectats altres estats". Tot apunta que, fins i tot en cas que es confirmi la participació de l’Iran en els ciberatacs, el Govern nord-americà evitarà reconèixer-ho públicament per eludir les crítiques internes. Els principals mitjans nord-americans apunten que la principal hipòtesi és una autoria iraniana.
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