Marlaska remarca que no hi va haver cap "avís" del CNI
El ministre de l’Interior assegura que 70.000 dels 72.000 immigrants que van travessar la frontera han tornat al Marroc
Luis Ángel Sanz
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va insistir que no hi va haver "cap informe", ni "avís, ni comunicació" dels serveis secrets alertant que a Ceuta hi podia tenir lloc l’entrada massiva d’immigrants. Ni d’aquesta entrada ni de la que es va produir l’any 2021.
Així i tot, el responsable de la seguretat nacional va traslladar la seva "confiança" i el seu "reconeixement" per la feina dels serveis d’informació, en especial del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). El ministre va dir que només es podia preveure que, "com passa en altres temporades estivals", es registrés "un increment de les entrades irregulars".El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistit que no hi va haver "cap informe", ni "avís, ni comunicació" dels serveis secrets alertant que a Ceuta podia tenir lloc l’entrada massiva d’immigrants irregulars que va prendre la ciutat. Ni d’aquesta entrada, ni tan sols d’una altra de menys envergadura, com la que es va produir el 2021. Així i tot, el responsable de la seguretat nacional ha traslladat la seva "confiança" i el seu "reconeixement" per la feina dels serveis d’informació, en especial del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). El ministre ha dit que només es podia preveure que, "com passa en altres temporades estivals", es registrés “un increment de les entrades irregulars”.
Al final del consell extraordinari de ministres de l’Interior de la Unió Europea, celebrat ahir per videoconferència, Marlaska es va mostrar "molt satisfet" perquè "tots" els seus homòlegs van reconèixer "l’extraordinària feina d’Espanya en una crisi d’aquesta magnitud" i la resposta "eficaç" i "immediata" del Govern.Al final del consell extraordinari de ministres de l’Interior de la Unió Europea, celebrat aquest dimarts, Marlaska s’ha mostrat "molt satisfet" perquè "tots" els seus homòlegs han reconegut "l’extraordinària feina d’Espanya en una crisi d’aquesta magnitud" i la resposta "eficaç" i "immediata" del Govern.
En la seva intervenció, el ministre va actualitzar les xifres oficials de l’entrada massiva de la setmana passada i va assegurar que van entrar a Ceuta 72.000 persones de manera irregular. D’aquestes, unes 70.000 van tornar al Marroc, segons els seus càlculs.En la seva intervenció, Marlaska ha actualitzat les xifres oficials de l’entrada massiva de la setmana passada i ha assegurat que van entrar a Ceuta 72.000 persones de manera irregular. D’aquestes, unes 70.000 han tornat al Marroc, segons els seus càlculs. El ministre va detallar als seus homòlegs europeus, durant la reunió, com es va produir la crisi i com Espanya la va reconduir en poc més de 24 hores. També va garantir que "l’espai Schengen no ha estat mai en risc", davant els temors de diversos estats. També va recordar que tots els ciutadans que passen de Ceuta a la península s’han de sotmetre a "un control documental efectiu" pel "règim especial" que hi ha a les dues ciutats autònomes des del 1991.
Segons la versió de Marlaska, ahir no van aflorar crítiques, ni tan sols per part del ministre de l’Interior d’Itàlia. El to de la reunió, va assegurar, va ser "absolutament constructiu" per part de tots.La reunió de ministres de l’Interior europeus es produeix pocs dies després que els 22 estats de la UE es manifestessin de manera molt crítica amb Espanya en una carta. Aquest dimarts, no obstant, i segons la versió de Marlaska, no han aflorat aquestes crítiques, ni tan sols per part del ministre de l’Interior d’Itàlia. El to de la reunió, ha assegurat, ha sigut "absolutament constructiu" per part de tots. Marlaska va considerar que Itàlia "ha recapacitat després de fer una anàlisi" de l’actuació del Govern espanyol. "El ministre italià ha manifestat el reconeixement a la feina portada a terme per Espanya i també ha reconegut la nostra solidaritat quan hi ha hagut entrades importants a Lampedusa", va afirmar. Pel que fa als controls especials a Itàlia als viatgers procedents d’Espanya, Marlaska va dir que espera "que s’aixequin al més aviat possible".Preguntat expressament pel titular de l’Interior italià, el ministre espanyol considera que Itàlia "ha recapacitat després de fer una anàlisi" de l’actuació del Govern espanyol. "El ministre italià ha manifestat el reconeixement a la feina portada a terme per Espanya i també ha reconegut la nostra solidaritat quan hi ha hagut entrades importants a Lampedusa". Pel que fa als controls especials als viatgers procedents d’Espanya, l’italià no s’hi ha manifestat, però Marlaska ha dit que espera "que s’aixequin aquests controls al més aviat possible", uns controls que ha qualificat d’ "absolutament faltats de necessitat i de proporcionalitat".
El ministre no preveu incorporar noves mesures de protecció de les fronteres de Ceuta i Melilla. "Nosaltres ara no estem treballant en l’enfortiment, assegurament, mesures de protecció de la frontera, tant terrestre com marítima, tant a Melilla com a Ceuta", va afirmar el ministre, i va afegir: "Fa vuit anys que treballem per fer més segur tot aquest entorn fronterer".El ministre no preveu incorporar noves mesures de protecció de les fronteres de Ceuta i Melilla, ja que considera que els mitjans actualment desplegats són "necessaris". "Nosaltres ara no estem treballant en l’enfortiment, assegurament, mesures de protecció de la frontera, tant terrestre com marítima, tant a Melilla com a Ceuta", ha respost el ministre, perquè "fa vuit anys que treballem per fer més segur l’entorn fronterer", ha defensat.
El Govern respira
Diversos socis comunitaris que van ser molt crítics amb l’actuació del Govern durant el cap de setmana han canviat d’actitud a hores d’ara. Per exemple, Dinamarca es va mostrar "molt satisfeta" amb la resposta espanyola.El consell extraordinari no només ha sigut positiu des del punt de vista d’Espanya. Diversos socis comunitaris que van ser molt crítics amb l’actuació del Govern el cap de setmana han canviat ara d’actitud. Per exemple, Dinamarca s’ha mostrat "molt satisfeta" amb la resposta espanyola.
Fonts de l’Executiu es mostren optimistes per la resolució de la crisi "en temps rècord" i "amb la màxima col·laboració del Marroc en el retorn" de la majoria dels migrants. A la Moncloa respiren després que el conat de crisi diplomàtica oberta aquest cap de setmana passat s’hagi reconduït ara després del canvi de postura de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i la celebració del consell extraordinari de ministres de l’Interior.
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