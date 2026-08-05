Moreno cedeix a Vox competències en violència masclista i menors migrants
El PSOE exigeix a Feijóo que anul·li la cessió "imperdonable" del PP a Andalusia
JAVIER ALONSO
El decret de competències aprovat pel Consell de Govern després del pacte subscrit entre Juanma Moreno Bonilla i Vox permet a la formació de Manuel Gavira endinsar-se per primera vegada a Andalusia en dos àmbits que han marcat el seu discurs polític els últims anys: la lluita contra la violència de gènere, un concepte qüestionat per la formació des dels seus orígens, i l’atenció als menors immigrants, un punt clau del seu últim programa electoral i de tots els pactes firmats a diverses comunitats autònomes. Tots dos temes van marcar, a més, els intents del PP andalús per distanciar-se del discurs de Santiago Abascal, que van quedar aparcats per tancar un acord i un govern de coalició.El decret de competències aprovat pel Consell de Govern després del pacte subscrit entre Juanma Moreno i Vox permet a la formació de Manuel Gavira endinsar-se per primera vegada a Andalusia en dos àmbits que han marcat el seu discurs polític els últims anys: la lluita contra la violència de gènere, un concepte qüestionat per la formació des dels seus orígens, i l’atenció als menors immigrants, un punt clau del seu últim programa electoral i de tots els pactes firmats en diferents comunitats autònomes. Tots dos temes han marcat, a més, els intents del PP andalús per distanciar-se del discurs de Santiago Abascal, que finalment van quedar aparcats per poder tancar un acord i un govern de coalició.
El Govern de Moreno Bonilla es va limitar a traspassar totes les competències que tenia Justícia en mans de José Antonio Nieto al seu nou responsable, Manuel Gavira. Aquesta modificació automàtica, tal com va avançar eldiario.es, va deixar en mans de Vox totes les competències "relatives a violència de gènere que tinguin relació amb l’Administració de la Justícia".
La secretaria general de Justícia assumeix "el disseny, coordinació i execució dels plans de formació, especialment els relatius a la formació específica sobre violència de gènere, de jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l’Administració de Justícia, en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i el Ministeri de Justícia". També coordina plans de formació en matèria de víctimes i violència de gènere per a professionals que intervinguin per decisió judicial o procés judicial.De la mateixa manera, la secretaria general de Justícia assumeix "el disseny, coordinació i execució dels plans de formació, especialment els relatius a la formació específica sobre violència de gènere, de jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l’Administració de Justícia, en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i el Ministeri de Justícia", així com la coordinació de plans de formació en matèria de víctimes i violència de gènere per a professionals que intervinguin per decisió judicial o pel procés judicial.
Condicionar les víctimes
Aquesta cessió a Vox, que ha qüestionat la violència de gènere durant anys, ha sigut denunciada per tots els partits de l’oposició, que exigeixen revisar el decret per retirar a la formació de Gavira qualsevol capacitat de condicionar la resposta a les víctimes o els mecanismes judicials contra la violència de gènere.Aquesta cessió a Vox, que ha qüestionat la violència de gènere durant anys (tot i que hagi suavitzat aquesta postura en mesos recents), ha sigut denunciada per tots els partits de l’oposició, que exigeixen revisar el decret per retirar a la formació de Manuel Gavira qualsevol capacitat de condicionar la resposta a les víctimes o els mecanismes judicials contra la violència de gènere.
"És intolerable i indecent que el senyor Moreno Bonilla hagi deixat en mans de Vox la protecció i l’atenció a les víctimes de violència masclista. Un partit que nega la violència de gènere, que la frivolitza, que la blanqueja", va declarar la portaveu adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz. "Perillen els drets de les dones. Que qui nega la violència masclista controli les mesures i els professionals que ens protegeixen és terrible. Ho permet Moreno Bonilla aferrat a la seva cadira", va publicar la parlamentària socialista i secretària d’igualtat del PSOE-A, Olga Manzano, a les xarxes socials."És intolerable i indecent que el senyor Moreno Bonilla hagi deixat en mans de Vox la protecció i l’atenció a les víctimes de violència masclista. Un partit que nega la violència de gènere, que la frivoliza, que la blanqueja", va declarar la portaveu adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz. "Perillen els drets de les dones. Que qui nega la violència masclista controli les mesures i els professionals que ens protegeixen és terrible. Ho permet Moreno Bonilla aferrat a la seva cadira", va publicar la parlamentària socialista i secretària d’igualtat del PSOE-A, Olga Manzano, a les xarxes socials.
A Ferraz, la direcció estatal va exigir al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que impedeixi que Vox gestioni a Andalusia les competències sobre violència de gènere relacionades amb la Justícia, i va qualificar la cessió d’"imperdonable". "Hi ha un so que una dona maltractada no oblida mai: el de les claus del seu maltractador entrant per la porta. Que Moreno Bonilla lliuri les claus d’una part de la seva protecció a qui nega la violència masclista és senzillament imperdonable", va lamentar la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en un missatge a X.Des de Ferraz, la direcció estatal va exigir al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que impedeixi que Vox gestioni a Andalusia les competències sobre violència de gènere relacionades amb la Justícia; qualificant la cessió d’"imperdonable". "Hi ha un so que una dona maltractada no oblida mai: el de les claus del seu maltractador entrant per la porta. Que Moreno Bonilla entregui les claus d’una part de la seva protecció a qui nega la violència masclista és senzillament imperdonable", va lamentar la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en un missatge a ‘X’.
El portaveu d’Endavant Andalusia, José Ignacio García, va assenyalar el "perill i irresponsabilitat" de la decisió i va assegurar que "estaran molt vigilants". "No permetrem ni un sol atac a la lluita contra la violència de gènere i a les dones andaluses i als seus drets", va afirmar García.El portaveu d’Adelante Andalucía, José Ignacio García, va assenyalar el "perill i irresponsabilitat" de la decisió i va assegurar que "estaran molt vigilants". "No permetrem ni un sol atac a la lluita contra la violència de gènere i a les dones andaluses i als seus drets", va afirmar García en un àudio remès als mitjans.
El portaveu de Per Andalusia i coordinador federal d’Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo, va afirmar que el PP "no solament no posa límits a l’extrema dreta sinó que fa la seva pròpia agenda". "Moreno Bonilla torna a pagar el suport de Vox amb els drets de les dones. Ara els lliura el servei que valora les víctimes de violència masclista", va assenyalar a X.A aquestes crítiques s’hi va sumar el portaveu de Por Andalucía i coordinador federal d’Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, que va afirmar que el PP "no només no posa límits a l’extrema dreta sinó que fa la seva pròpia agenda". "Moreno Bonilla torna a pagar el suport de Vox amb els drets de les dones. Ara els entrega el servei que valora les víctimes de violència masclista", va assenyalar al seu compte oficial a ‘X’.
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