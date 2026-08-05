Crisi migratòria
El PP es desmarca de la postura de Vox amb els menors migrants i demana complir la llei per resoldre la crisi a Ceuta
El PP afirma que complirà la llei, però exigeix al Govern planificació i recursos per al repartiment de menors de Ceuta
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) no s’oposa al repartiment dels menors que encara són a Ceuta entre les comunitats autònomes, després de l’allau migratòria de la setmana passada, com sí que fa Vox, el seu soci en quatre d’aquests governs autonòmics, els d’Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia. Tot i que sí que hi posa condicions. La vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, es va desmarcar aquest dimecres de la postura de l’extrema dreta, i va assegurar que el repartiment entre comunitats, si es produeix, haurà de ser «just, ben dotat i planificat».
En una entrevista a Onda Cero recollida per Efe, i al ser preguntada per si les comunitats governades pel PPacceptaran la distribució de menors, va respondre: «El PP sempre complirà la llei i sempre està del costat dels ceutins». Preguntada sobre la seva oberta discrepància en aquesta matèria amb la postura expressada per Santiago Abascal, que el 2024 va trencar unilateralment les coalicions amb el PP per oposar-se a un altre repartiment de menors, en aquest cas el dels que havien arribat a les Illes Canàries, Ezcurra es va limitar a comentar que el president de Vox és lliure d’expressar les seves opinions i idees polítiques com a estime oportú, tot i que va precisar que el PP no s’expressa en els mateixos termes.
Ezcurra va insistir que el Govern d’Espanya ha de fer-se càrrec de la situació i aclarir quants menors hi ha als carrers de Ceuta. Així mateix, va criticar que anunciï una partida extraordinària de 25 milions d’euros i plantegi la seva acollida quan encara desconeix quants n’hi ha.
«El Govern ha de controlar la situació»
«El Govern ha de controlar la situació i després ens asseurem a parlar de les solucions a la irresponsabilitat immensa que han comès», va apuntar, abans de remarcar la importància de filiar els menors per comprovar si efectivament ho són.
La també eurodiputada del PP va assenyalar que fins a un 50% dels presumptes menors rebuts a les comunitats de Madrid i les Balears no ho eren, segons les estadístiques, i va advertir que ficar una persona major d’edat en un centre específic per a menors compromet la seguretat de tots.
D’altra banda, la dirigent popular va insistir que existeixen mecanismes i formes de resoldre la crisi que, segons la seva opinió, són més eficaces que la gestió realitzada pel Govern. En aquest sentit, va defensar la necessitat de seguir els procediments establerts, complir la llei i aplicar els instruments previstos, entre ells el reagrupament de menors amb la seva família o la seva entrega als serveis socials del seu país d’origen.
La disputa amb Vox s’entreveu fàcilment en l’horitzó, tot i que l’extrema dreta veu la situació «diferent» a la de fa dos anys, segons expliquen a EL PERIÓDICO fonts de la cúpula del partit. Aquest mateix dimecres, en un acte del PP de Sant Sebastià celebrat a la capital donostiarra, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va evitar referir-se a la qüestió específica dels menors, si bé va reiterar les seves crítiques al Govern per la gestió de la crisi a Ceuta, on, va tornar a reiterar, «no ha arribat encara la normalitat».
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
- Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
- La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix