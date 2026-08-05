Al Congrés
Sumar demana que Espanya no organitzi amb el Marroc el Mundial del 2030 per la crisi de Ceuta
El grup parlamentari planteja que el país veí hauria incomplert els estatuts de la FIFA relatius als drets humans
Miguel Ángel Rodríguez
La crisi migratòria de Ceuta, amb l’entrada de 72.000 migrants entre dijous i divendres passat, ha acabat per arribar a un altre àmbit, el futbolístic. El grup parlamentari de Sumar al Congrés, a instàncies d’IU, ha registrat al Congrés una iniciativa per demanar que Espanya no organitzi el Mundial del 2030 amb el Marroc en vista de l’ocorregut a la ciutat autònoma i la responsabilitat que atribueixen al país veí. En concret, demanen a la FIFA, a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i al Govern de Portugal, tercer coorganitzador de l’esdeveniment, una «revisió i avaluació específica de l’actual model d’organització conjunta» del Mundial.
«La crisi produïda a finals de juliol del 2026 ha tornat a convertir la frontera de Ceuta en escenari d’una tragèdia humana d’una magnitud extraordinària. […] Tot i que la determinació completa de les causes i les responsabilitats exigeix una investigació independent, la dimensió dels fets, la sentència dels mecanismes de prevenció i els antecedents documentats obliguen a revisar la relació de confiança sobre la qual se sosté l’organització conjunta del Mundial», diu l’exposició de motius de la proposició no de llei registrada i que no es debatrà, com a mínim, fins a mitjans de setembre.
En concret, entra les peticions a la RFEF està que sol·liciti a la FIFA la revisió dels seus estatuts i realitzi una «avaluació independent, pública i actualitzada dels riscos per als drets humans en països amfitrions». També reclamen avaluar l’impacte de la crisi migratòria sobre els «compromisos de drets humans vinculats al torneig» i traslladar al Congrés «propostes d’actuació addicionals si s’acreditessin incompliments greus dels compromisos internacionals i de drets humans assumits per qualsevol dels països amfitrions».
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