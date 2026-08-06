Atrapats a Ceuta sense solucions a curt termini
Els adolescents que continuen a la ciutat autònoma estan sent ubicats de moment en dues escoles, a l’espera de ser traslladats a naus industrials. El procés d’identificació i trasllat serà llarg.
David López Frías
Ningú sap quants en són. Els menors marroquins que es mantenen a Ceuta després de l’entrada massiva del 30 de juliol continuen atrapats a la ciutat autònoma i sense solucions. Per no haver-hi, no hi ha ni xifres oficials. El delegat del Govern a Ceuta els xifra en uns 500. El conseller de Presidència del Govern de Ceuta, Alberto Gaitán, va elevar dilluns la xifra a 862. Fonts locals parlen de més d’un miler. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va reconèixer ahir a TVE que "ningú sap la xifra exacta". "Senyal que les coses no s’estan fent bé", va afegir.El delegat de Govern a Ceuta els xifra en uns 500. El conseller de Presidència del Govern de Ceuta, Alberto Gaitán, elevava dilluns la xifra a 862. Fonts locals parlen de més d’un miler. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconegut avui a TVE que "ningú sap la xifra exacta, senyal que les coses no s’estan fent bé". Els menors comencen ara un llarg procés, primer d’identificació i després de trasllat.Sigui com sigui, aquests menors no seran tornats al seu país d’origen tret que les seves famílies els reclamin. La major part de les 80.000 persones que van creuar la tanca eren adults i ja han tornat al Marroc. Però els menors comencen ara un llarg procés primer d’identificació i després de trasllat. Aquest és el procés.
ARRIBADA.
Un nombre indeterminat de menors, entre 500 i un miler, van arribar nedant a la platja ceutina d’El Tarajal entre el 30 i 31 de juliol. Mentre que les autoritats van tornar al Marroc els adults, un gruix important de menors es manté en territori espanyol. Des de la ciutat autònoma, seran enviats a diferents comunitats autònomes, el seu destí final d’acollida.Un nombre encara indeterminat de menors, entre 500 i un miler, va arribar nedant a la platja ceutina d’El Tarajal entre els dies 30 i 31 de juliol. Mentre que les autoritats van tornar al Marroc els adults, un gruix important dels menors es mantenen en sòl espanyol. Seran enviats a diferents comunitats autònomes, el seu destí final d’acollida.
PRIMERA ACOLLIDA A ESCOLES I NAUS.
El Ministeri de Joventut i Infància i el Govern de Ceuta treballen en l’habilitació de dues escoles que serveixin com a allotjament temporal. Els centres escollits són el CEIP Reina Sofía (al barri de Puente de Quemadero) i el CEIP Príncipe Felipe (al barri d’El Príncipe).El Ministeri de Joventut i Infància i el Govern de Ceuta estan treballant per donar-los una primera ubicació. Per a això s’estan habilitant dues escoles que serveixin com a allotjament temporal. Els centres escollits són el CEIP Reina Sofia (al barri de Puente de Quemadero) i el CEIP Príncipe Felipe (al barri del Príncipe). Els centres acolliran els menors només durant uns dies, fins que s’habilitin naus industrials amb carpes i lliteres. Els nens es quedaran allí mentre es compleixen els tràmits per enviar-los a la Península.Les escoles acolliran els menors tan sols durant uns dies, fins que s’habilitin unes naus industrials amb carpes i lliteres. Els nens es quedaran allà mentre es compleixen els tràmits burocràtics per enviar-vos a la Península. Des de Joventut i Infància van aclarir a aquest diari que "en cap cas aquest episodi afectarà els escolars ceutins".Des del Ministeri de Joventut i Infància han aclarit a aquest diari que "en cap cas aquest episodi afectarà els escolars ceutins; les dues escoles habilitat estaran lliures quan comencin les classes al setembre".
FILIACIÓ.
Durant aquesta primera acollida, la policia portarà a terme la filiació dels menors. Això és, obrir una fitxa amb les seves dades personals, fotografies i situació personal. Si consta que la seva família els ha reclamat al Marroc, seran traslladats al seu país d’origen.Durant aquesta primera acollida (ja sigui a les dues escoles o a les naus), la policia procedirà a portar a terme la filiació dels menors. Això és, obrir una fitxa amb les seves dades personals, fotografies i situació personal. Si consta que la seva família els ha reclamat al Marroc, seran traslladats al seu país d’origen. És a partir d’aquesta filiació que comença a comptar el període de 15 dies perquè siguin ressituats en alguna comunitat autònoma peninsular. Però ni el Govern central ni l’administració local tenen la certesa que s’acatin aquests temps.És a partir d’aquesta filiació quan comença a comptar el termini de 15 dies perquè siguin ressituats en alguna comunitat autònoma peninsular. Però ni el Govern central, ni l’administració local tenen la certesa que s’acatin aquells temps. "Quinze dies difícilment es podran complir en una situació extraordinària com aquesta", expliquen a EL PERIÓDICO des del Govern ceutí."15 dies difícilment es podran complir en una situació extraordinària com aquesta; aquest és el termini en una situació normal", expliquen a EL PERIÓDICO des del Govern ceutí.
RADIOGRAFIES.
Per acreditar la minoria d’edat en cas de dubte, hi ha un protocol: l’avaluació comença amb una exploració visual a la qual es poden sumar proves radiològiques per determinar el grau de maduració òssia i dental. Primer es fa una radiografia del carp esquerre del canell i, després, una radiografia del queixal del seny.Per acreditar la minoria d’edat en cas de dubte, hi ha un protocol: l’avaluació comença amb una exploració visual a què poden sumar-se diferents proves radiològiques que puguin determinar el grau de maduració òssia i dental. Primer es fa una radiografia del carp esquerre del canell i, després, una radiografia de la queixal del judici. Una vegada s’han fet les radiografies, se sotmeten a una comparació amb l’atles de Greulich i Pyle, el cànon que utilitzen els metges per determinar les edats. Aquest mètode no serveix per conèixer l’edat exacta de l’individu.Una vegada s’han pres les radiografies, se sotmeten a una comparació amb l’atles de Greulich i Pyle, el cànon que utilitzen els metges per determinar les edats. Aquest mètode no serveix, no obstant, per conèixer l’edat exacta de l’individu; es tracta només d’una estimació. Només la Fiscalia de Menors pot autoritzar aquestes proves.No obstant, només la Fiscalia de Menors pot autoritzar que es realitzin les esmentades proves. Enrique Roviralta, president del Sindicat Mèdic de Deuta, ja dubtava que es pogués portar a terme tanta gent. "¿Com farem milers de radiografies per certificar l’edat dels menors", declarava a aquest diari.
COMUNITATS.
Si des del Marroc no es reclama els adolescents, seran ubicats a diferents comunitats. Una de les preguntes que se’ls formularà serà si tenen familiars a Espanya. En els casos afirmatius, seran enviats a les autonomies pertinents.Si des del Marroc no es reclama als adolescents, els menors seran ubicats en diferents comunitats autònomes espanyoles. Una de les preguntes que se’ls formularà durant el procés de filiació serà si tenen familiars a Espanya. En els casos afirmatius, seran enviats a les comunitats pertinents. La resta seran ubicats a diferents territoris mitjançant criteris encara no aclarits. Les comunitats poden recórrer el repartiment, tot i que la llei les obligui, cosa que demoraria el procés.
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