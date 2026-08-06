El bombardeig de l’Exèrcit rus amb 28 míssils sobre Kíiv provoca 17 morts
La falta d’interceptors antibalístics impedeix a Ucraïna neutralitzar el que les seves autoritats qualifiquen com "un dels atacs enemics més tràgics"
Marc Marginedas
Cap dels 28 míssils (24 dels quals balístics) que va disparar l’Exèrcit de Rússia contra Kíiv i els seus voltants la nit de dimarts a dimecres van poder ser abatuts per les forces antiaèries ucraïneses. Segons les autoritats militars del país eslau, el tràgic destí que van córrer els 17 morts i la quarantena de ferits provocats per l’últim bombardeig nocturn, un dels "més tràgics" des de l’inici de la guerra, s’hauria pogut evitar si Ucraïna hagués comptat amb l’armament adequat. A principis de juliol, de manera sorprenent, el president dels EUA, Donald Trump, havia anunciat la seva disposició a compartir amb la indústria militar ucraïnesa la tecnologia necessària per fabricar els anhelats míssils interceptors Patriot, tot i que en declaracions posteriors el magnat novaiorquès ha fet marxa enrere en la seva oferta.
Segons testimonis recollits per l’agència France Presse, cap a mitjanit es van començar a sentir explosions a la capital d’Ucraïna. Cinc hores més tard, una densa columna de fum pujava cap al cel, mentre una intensa olor de cremat s’estenia per la ciutat. "La nit va ser horrible. Per primera vegada, s’ha notat la falta de míssils antibalístics; tota la casa tremolava", va relatar a France Presse Tetiana Dremak, una habitant de Kíiv, alhora que compartia la seva intenció de marxar de la capital "per acabar amb aquest horror". La vida a la gran ciutat s’ha convertit en "impossible", va valorar.
Set zones afectades
D’acord amb l’administració militar ucraïnesa, els atacs aeris van afectar set escenaris diferents de la ciutat i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. En un centre de correus, almenys tres persones van perdre la vida. "La regió de Kíiv ha patit un dels atacs enemics més tràgics fins ara", va valorar el cap de l’administració militar regional, Timur Tkatxenko. El bombardeig, sens dubte, tornarà a posar sobre la taula la qüestió que la comunitat internacional es mobilitzi per dotar Ucraïna de les capacitats necessàries per afrontar l’amenaça dels míssils balístics, similar a la capacitat de defensa de la qual disposa Israel.
Els drons han deixat de ser un problema, com ho demostra el fet que, dels 115 drons russos llançats amb els projectils balístics, 98 van poder ser interceptats per la tecnologia ucraïnesa, que, a més, s’està exportant a un gran nombre de països, entre ells Espanya.
"Els interceptors balístics són una cosa que podria salvar les vides dels qui han mort avui", va lamentar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la xarxa social X. "És molt important que els socis comprenguin que els retards en l’entrega o la falta de voluntat per transferir sistemes antibalístics deriven en pèrdues humanes i destruccions terribles", va continuar.
Línies de front estancades
Tot això passa ara que les línies de front semblen estancades i Rússia no està repetint els avanços territorials limitats que va aconseguir fa un any. Els mesos de juny i el que va d’agost, les tropes russes han aconseguit avenços equivalents a un quilòmetre quadrat al dia, però encara no arriben a obtenir "guanys operatius", segons la valoració més recent de l’Institut d’Estudis sobre la Guerra (ISW). L’objectiu principal continua sent obtenir el control de tota la regió del Donbàs per a finals del 2026, un objectiu que els experts qualifiquen d’"inabastable".
Sense avenços territorials significatius i amb la flota russa del mar Negre molt inutilitzada gràcies a l’acció dels drons marítims, els experts consideren que el recurs que li queda a Rússia és doblegar la moral dels ucraïnesos mitjançant atacs aeris, que malauradament no diferencien objectius militars de civils. Només aquest juny van perdre la vida aproximadament 300 civils, i si es compta des de l’inici d’aquest any ja n’han mort gairebé 1.400, un 37% més que la xifra que es va registrar en el mateix període de l’any passat i un elevat increment del 115% respecte a les dades del 2024.
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