El Brasil acusa els EUA i l’Argentina d’"interferir" en la campanya electoral
Washington veta l’ambaixadora brasilera i Brasília retira l’ambaixador a Buenos Aires
Abel Gilbert
A menys de tres mesos de les eleccions presidencials, el Brasil sent cada vegada més la pressió de l’Administració de Donald Trump i el seu braç sud-americà, Javier Milei. El Govern brasiler no té cap dubte que els Estats Units intenten influir en la contesa, especialment ara que Flávio Bolsonaro apareix per darrere de Luiz Inácio Lula da Silva a les enquestes. La nit de dimarts va oferir dues evidències que les tensions aniran en augment. Una va arribar del Departament d’Estat, que va decidir cancel·lar el visat de l’ambaixadora brasilera a Washington, Maria Luiza Viotti. Ho va fer en una suposada represàlia per la demora a concedir el plàcet al representant de Trump a Brasília.
La relació bilateral es troba en el seu punt més baix. Després d’una nova cataracta d’insults de Milei a Lula, l’ambaixador argentí a Brasília, Daniel Raimondi, va rebre una protesta formal per part del ministre d’Exteriors brasiler, Mauro Vieira, d’un abast inèdit en dècades. El Brasil va rebaixar el seu vincle amb el principal soci comercial al nivell d’encarregat de negocis. El retorn de l’ambaixador Julio Bitelli a Buenos Aires ha quedat suspès per la reiteració d’ofenses de l’anarcocapitalista.
Els dos fets formen part del mateix problema per al Govern del Partit dels Treballadors (PT). Els EUA sostenen que la indefinició en l’aprovació formal de la presència de l’ambaixador nord-americà, Daniel Pérez, un home de Marco Rubio, va motivar una mesura que s’aixecarà tan aviat com s’atorgui el visat diplomàtic al nou ambaixador.
Viotti no ha d’abandonar necessàriament els EUA. Se li prohibeix, però, exercir com a representant del gegant sud-americà. El Departament d’Estat va expressar malestar per les restriccions imposades a altres dos homes de Rubio perquè visitin el Brasil abans d’uns comicis tan polaritzats. Se sabia que hi havia la intenció de qüestionar el desenvolupament de les eleccions amb els mateixos arguments que fa servir Trump respecte a la contesa de mig mandat al seu país: les urnes electròniques.
"El Govern brasiler condemna la decisió anunciada pel Departament d’Estat dels EUA. Les dues justificacions presentades són falses. El procés de concessió de l’agrément és confidencial i el nom de la persona designada només s’hauria de fer públic una vegada concedida l’autorització", va respondre el Ministeri d’Exteriors. I va afegir: "El Brasil es regeix estrictament pel dret internacional. No hi ha cap disposició a la Convenció de Viena que estableixi un termini per a la concessió de l’agrément". Finalment, va assegurar que el que ha passat aquest dimarts no és "un fet aïllat", sinó que "forma part d’una escalada deliberada de mesures hostils contra el Brasil, motivades per raons ideològiques incompatibles amb una relació bilateral que sempre s’ha basat en el respecte mutu".
"Xantatge i prepotència"
"La revocació del visat d’un ambaixador equival, a la pràctica, a l’expulsió de l’ambaixador. És un acte d’extrema hostilitat", va afirmar Míriam Leitao, analista estrella del diari carioca O Globo. "No hi ha cap justificació perquè el Govern de Trump prengui una mesura com aquesta", afegeix. Una font diplomàtica va parlar d’un acte de "xantatge i prepotència amb la vista posada en la campanya".
Una altra font del Govern consultada per Fabio Graner, de la mateixa publicació, apunta a un nou episodi dins d’"un cicle continu de represàlies i de friccions institucionals".
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