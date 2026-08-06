ERC obre un expedient al seu candidat a Girona per les seves crítiques
Quim Bertomeu
ERC va anunciar ahir que ha obert un expedient al seu candidat a l’alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de filtrar-se a les xarxes socials un àudio en què criticava el partit i els regidors republicans d’aquesta ciutat. En un comunicat, Esquerra va assegurar que ha pres aquesta decisió d’acord amb l’executiva local de Girona.
El partit d’Oriol Junqueras va fer aquest pas després que Puigtió assegurés en aquest àudio que la seva intenció era fer fora tots els membres del grup municipal a l’ajuntament i fer-se amb el control de l’organització. Aquestes paraules es van difondre a X en un vídeo editat en què Puigtió conversa, presumptament, amb una persona vinculada a l’extrema dreta de Girona.
A l’àudio se sent Puigtió parlant en aquests termes dels regidors republicans: "La meva intenció és fer-los fora tots i quedar-me amb ERC. I després poder fer servir els seus drets electorals". A més, també trasllada al seu interlocutor la possibilitat de passar-li "coses interessants", suposadament sobre membres del seu propi partit. Finalment, diu que vol liderar un "projecte nou" a Esquerra "sense cap dels que són a l’ajuntament".
"Fragments editats"
L’àudio fa més d’un dia que circula per les xarxes socials i ha originat una forta polèmica a Girona. De fet, el mateix Puigtió va enviar una carta a la militància demanant "disculpes" i al·legant que el vídeo que s’ha filtrat conté "fragments editats de converses privades mantingudes al llarg de mesos" i en cap cas una conversa íntegra i recent. Suggeria, per tant, que està manipulat.
Malgrat tot, Puigtió va admetre que es va equivocar i va lamentar haver generat "malestar, decepció o desconfiança". També es va posar a disposició de tots els militants per explicar-se. Argumenta que va pronunciar aquestes paraules mesos enrere.
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