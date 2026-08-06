França crema sota la canícula
El país veí viu una temporada de temperatures en uns nivells màxims, una sequera severa i incendis d’"una violència mai vista" que ja han arrasat més de 116.000 hectàrees i en què han perdut la vida dos bombers.
Leticia Fuentes
França combat la seva pitjor temporada d’incendis amb més de 116.000 hectàrees arrasades des que va començar l’any. La combinació d’una sequera extrema i el rècord de temperatures altes situa el país davant d’una situació crítica, especialment al sud del territori.
El Govern francès ha mostrat la seva preocupació per uns incendis "prematurs" i d’"una violència mai vista" que han obligat a demanar reforços europeus per poder controlar els focus. La superfície calcinada des de començaments d’any supera considerablement la registrada durant tot el 2025, i des de l’Executiu alerten que la situació està lluny de quedar-se aquí.
Durant el juliol passat, es van registrar més de 80 focs que es van cobrar la vida de dos bombers. El més important es va produir al departament de Var, al sud-est del país, on les flames van calcinar 1.850 hectàrees i van destruir una desena d’habitatges. L’altre incendi es va declarar al Loira Atlàntic, a l’oest, on sis residències van quedar afectades per les flames. Tot i ser de menys magnitud, aquest incendi va demostrar com d’exposada i fràgil és la zona davant d’aquest tipus de fenòmens. Un fet que va confirmar el mateix ministre de l’Interior, Laurent Nuñez, que va alertar que les regions del sud-oest i sud-est presenten un "enorme risc" a causa de les temperatures altes i d’una vegetació seca després de setmanes sense precipitacions.
Un punt d’inflexió
L’emblemàtic bosc de Fontainebleau, un dels principals pulmons verds del país, també va ser víctima de les flames. Aquest incendi va obligar a desallotjar diverses localitats, va arrasar habitatges i va estar molt a prop del castell històric que dona nom al seu bosc. Un fet que va marcar un punt d’inflexió per al president Emmanuel Macron, que va organitzar un comitè de crisi per crear un pla de reforestació, ja que aquest bosc és un dels principals atractius del país, un espai natural on acudeixen cada any entre cinc i vuit milions de visitants, més que al Museu del Louvre.
Les investigacions sobre l’origen dels focs tornen a assenyalar un culpable clar: l’ésser humà. Segons dades oficials, al voltant del 90% dels incendis forestals són provocats, sigui per negligències, imprudències o accions deliberades. Segons va informar el ministre de l’Interior, des que va començar la temporada d’incendis, 184 persones han sigut detingudes i "una gran part d’elles han reconegut els fets".
A això s’hi suma la situació de sequera que viu França i que no ajuda en absolut a l’hora d’extingir els incendis, que cada vegada són de més magnitud.
L’actual campanya d’incendis no es pot entendre sense el context d’una sequera i de les temperatures altes que afecten des de fa mesos gairebé tot el país, que mira unes reserves hídriques que estan al límit. Aquesta situació ha fet que el Ministeri de Transició Ecològica declarés l’accés a l’aigua potable com una "prioritat absoluta".
Combustible perfecte
Després de setmanes de dèficit de precipitacions i tres episodis de calor extrema, els boscos són els primers a patir aquestes conseqüències. Un ambient sec, amb menys humitat al sòl, i una vegetació amb falta d’aigua es converteixen en el combustible perfecte per a uns incendis que comencen amb una petita espurna, una burilla mal apagada o una avaria en una línia elèctrica, i acaben arrasant en poc temps milers d’hectàrees.
Actualment, cap regió ja no s’escapa de l’escassetat d’aigua. Des del 20 de juliol, tots els departaments de la França metropolitana estan sotmesos a alguna restricció en l’ús de l’aigua. D’aquests, 54 han arribat al nivell de "crisi", el més elevat, i afecta nombrosos sectors, com l’agricultura, des d’on denuncien pèrdues importants en les collites.
A això s’hi sumen les temperatures altes, que no només són un dels principals motius dels incendis, sinó que a França s’han cobrat 5.764 morts entre el 17 de juny i el 7 de juliol.
Els experts adverteixen que els incendis forestals ja no es poden considerar únicament un problema ambiental, ja que les seves conseqüències també afecten la salut dels ciutadans. "Els incendis s’estan convertint cada vegada més en un problema de salut pública. Veiem com es produeixen milers de morts arran dels incendis. A escala global, prop de 300.000 persones perden la vida prematurament a causa de la contaminació associada al fum. No estem parlant de persones sanes, sinó d’individus que ja presentaven patologies prèvies, però la situació dels quals s’agreuja per l’exposició a aquests contaminants", explica Víctor Resco, catedràtic d’Enginyeria Forestal.
Una problemàtica que persisteix, segons l’expert, una vegada sufocat l’incendi i per la qual, en moltes situacions, no hi ha un pla de reconstrucció després que les flames ho arrasin tot. "També estem veient com aquests successos deterioren la qualitat de l’aigua. La capa superficial del sòl acaba arribant als rius i, en moltes ocasions, tant les aigües superficials com les subterrànies deixen de ser aptes per al consum humà", avisa.
França s’enfronta a una emergència nacional que obliga a adaptar les ciutats als climes extrems cada vegada més habituals al país i a protegir els seus boscos.
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