L’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil per l’alerta a Ceuta
Cristina Gallardo
Encara a l’espera de rebre l’informe de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón continua endavant amb les seves diligències sobre l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta. En una providència dictada dimarts, va ordenar a la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil que informi sobre el dispositiu desplegat a Ceuta, les operacions de rescat, les víctimes mortals i els supervivents, així com les possibles alertes rebudes abans de l’entrada massiva.
La investigació, iniciada arran d’una acció penal empresa pel partit Iustitia Europa, pretén aclarir què va passar amb les víctimes, quina informació coneixien les autoritats i si hi va haver avisos d’Intel·ligència que permetessin anticipar els fets.
En la seva denúncia, Iustitia Europa considera que l’entrada massiva a Ceuta "no es podia qualificar com un fenomen espontani, sinó que havia de ser objecte d’una investigació judicial per les seves possibles implicacions per a la seguretat nacional".
La jutge veu la "possible existència d’una infracció penal" relacionada amb delictes contra la pau i la independència de l’Estat denunciats, i demana dades abans de decidir si l’Audiència és competent per obrir una causa judicial. La denúncia també apunta a un possible afavoriment de la immigració il·legal, tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.
Dades de morts
Tardón vol conèixer dades sobre el dispositiu desplegat per la Guàrdia Civil, particularment pel que fa a les operacions de rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles, les seves circumstàncies personals conegudes, així com, en el cas de persones mortes, si hi consta la causa i la data de la mort, i en el cas dels supervivents, la seva identitat i dades de localització recollides.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
- Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
- La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Eduard Plana, expert en gestió forestal: 'El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim