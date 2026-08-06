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L’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil per l’alerta a Ceuta

L’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil per l’alerta a Ceuta

L’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil per l’alerta a Ceuta / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

Madrid

Encara a l’espera de rebre l’informe de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón continua endavant amb les seves diligències sobre l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta. En una providència dictada dimarts, va ordenar a la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil que informi sobre el dispositiu desplegat a Ceuta, les operacions de rescat, les víctimes mortals i els supervivents, així com les possibles alertes rebudes abans de l’entrada massiva.

La investigació, iniciada arran d’una acció penal empresa pel partit Iustitia Europa, pretén aclarir què va passar amb les víctimes, quina informació coneixien les autoritats i si hi va haver avisos d’Intel·ligència que permetessin anticipar els fets.

En la seva denúncia, Iustitia Europa considera que l’entrada massiva a Ceuta "no es podia qualificar com un fenomen espontani, sinó que havia de ser objecte d’una investigació judicial per les seves possibles implicacions per a la seguretat nacional".

La jutge veu la "possible existència d’una infracció penal" relacionada amb delictes contra la pau i la independència de l’Estat denunciats, i demana dades abans de decidir si l’Audiència és competent per obrir una causa judicial. La denúncia també apunta a un possible afavoriment de la immigració il·legal, tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.

Dades de morts

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Tardón vol conèixer dades sobre el dispositiu desplegat per la Guàrdia Civil, particularment pel que fa a les operacions de rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles, les seves circumstàncies personals conegudes, així com, en el cas de persones mortes, si hi consta la causa i la data de la mort, i en el cas dels supervivents, la seva identitat i dades de localització recollides.

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