L‘Iran i Oman ultimen cedir a Teheran el control del trànsit d’Ormuz
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i Oman, a banda i banda de l’estret d’Ormuz, estan a punt de tancar un pacte sobre l’estatus futur de la via segons el qual l’Iran en controlaria el trànsit cap al golf Pèrsic, segons van declarar ahir diverses fonts regionals a l’agència de notícies internacional Reuters.Iran i Oman, els dos països que flanquegen l’estret d’Ormuz, estan a punt de tancar un pacte sobre l’estatus futur de la via, el trànsit de la qual en direcció al golf Pèrsic quedaria sota control iranià, segons han declarat aquest dimecres diverses fonts regionals a l’agència de notícies internacional Reuters.
"S’ha fet una concessió [a l’Iran] respecte al control, d’alguna manera, de l’estret d’Ormuz, però la via no s’obrirà de manera immediata. Encara queden detalls importants per tancar", va dir una de les fonts. Un d’aquests detalls és aclarir quin paper tindrà la República Islàmica amb els vaixells que vulguin sortir del golf Pèrsic cap al golf d’Oman i l’oceà Índic."S’ha fet una concessió [a l’Iran] respecte al control, d’alguna manera, de l’estret d’Ormuz, però la via no s’obrirà de manera immediata. Encara queden detalls importants per tancar", ha dit una d’aquestes fonts, que assegura que un dels detalls que falta per determinar és establir quin paper tindrà la República Islàmica amb els vaixells que mirin de sortir del golf Pèrsic cap al golf d’Oman i l’oceà Índic.
L’Iran, des de la firma del preacord amb els EUA a mitjans de juny, insisteix –com durant la guerra– que no acceptarà cap solució per a Ormuz que no li doni el control de l’estret, pel qual espera cobrar un peatge a tots els vaixells que vulguin transitar per la via, per on passa el 20% del cru i el gas mundial.Iran, ja des de la firma del preacord amb els EUA a mitjans de juny, insisteix —com insistia durant la guerra— que no acceptarà cap solució per a Ormuz que no doni a Teheran el control de l’estret, pel qual l’Iran espera cobrar un peatge de pas a tot vaixell que miri de transitar per la via, a través de la qual passa el 20% del total del cru i el gas mundial.
Els països exportadors de petroli de la regió, no obstant, ho rebutgen del tot. "Tan sols ens queden alguns serrells relativament senzills. Si no hi ha cap interferència malintencionada per part d’altres països, signarem amb Oman dimecres a la tarda [ahir] o dijous", va dir una font anònima de l’Iran a la televisió qatariana Al Jazeera.Els països exportadors de petroli de la regió, no obstant, ho rebutgen del tot. "Tan sols ens queden alguns serrells relativament senzills. Si no hi ha cap interferència malèfica per part d’altres països, signarem amb Oman la tarda d’aquest dimecres o durant el dijous", ha dit una font anònima de l’Iran a la televisió qatariana Al Jazeera.
"Però volem deixar clar que Ormuz no està tancat per diferències entre l’Iran i Oman. L’obertura d’Ormuz depèn tan sols de les accions dels EUA, que viola la llei internacional amb els seus atacs", va continuar aquesta font."Però volem deixar clar que Ormuz no està tancat per diferències entre l’Iran i Oman. L’obertura d’Ormuz depèn tan sols de les accions dels EUA, que viola la llei internacional amb els seus atacs", ha continuat aquesta font.
El president nord-americà, Donald Trump, va insistir ahir a la matinada que l’estret "s’obrirà aviat". "Si se’n desdiuen, els donarem un cop molt fort. Però dimarts vam estar parlant tot el dia, i van ser molt bones converses", va assegurar. Hores després, l’Iran va negar que hagués mantingut converses amb Washington.
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