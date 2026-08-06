El PP dificultarà el repartiment de menors reclamant proves d’edat
Els populars, que descarten una ruptura amb Vox, al·legaran falta de capacitat a les seves comunitats davant una mesura que consideren injusta
Mariano Alonso Freire
La crisi de Ceuta provoca ja, entre altres derivades, una nova polèmica sobre el repartiment dels menors que estan encara a la ciutat autònoma. Una cosa molt similar al que va passar el 2024 amb els menors que es van redistribuir en aquella ocasió des de les Canàries. Santiago Abascal va arribar a trencar llavors unilateralment totes les coalicions de Vox amb el PP pel seu rebuig radical d’acceptar-los allí on tenia responsabilitat de govern. Acabava de concloure llavors un cicle electoral, el que va transcórrer des de les eleccions del 2022 a Castella i Lleó i Andalusia fins a les basques, gallegues i catalanes del 2024, amb el pas previ de les municipals i autonòmiques i després les generals del 2023.La crisi de Ceuta provoca ja, entre altres derivades, una nova polèmica sobre el repartiment dels menors que es troben encara a la ciutat autònoma. Una cosa molt similar al que ha passat el 2024 amb els menors a redistribuir en aquella ocasió des de les Canàries. Santiago Abascal va arribar a trencar llavors unilateralment totes les coalicions de Vox amb el Partit Popular (PP) pel seu rebuig radical d’acceptar-los allà on tenia responsabilitat de govern. Acabava d’acabar llavors un cicle electoral, el que va transcórrer des de les eleccions del 2022 a Castella i Lleó i Andalusia fins a les basques, gallegues i catalanes del 2024, amb l’important pas previ de les municipals i autonòmiques i després les generals del 2023, i el líder de l’extrema dreta va decidir imprimir un brusc gir a la seva estratègia política.
Ara l’escenari sembla diferent, al sentir dir als que tant en el PP com a Vox venen a concloure, expressat en termes col·loquials, que la sang no arribarà al riu aquesta vegada. Entre altres coses perquè el nou cicle electoral està en marxa, després de les eleccions celebrades successivament des del desembre del 2025 a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia, un moment que sembla poc propici per a ruptures.
Això no vol dir, ni de bon tros, i segons les fonts consultades en les dues formacions, que la negociació del repartiment amb l’Executiu central i les autonomies que no governa la dreta (una minoria, cinc de les 17) hagi de ser pacífica. Al contrari, el PP plantarà cara per dificultar en la mesura possible l’impacte d’un repartiment que el partit d’Alberto Núñez Feijóo continua considerant injust en els termes o proporcions en què es va plantejar fa dos anys.Ara l’escenari sembla diferent, d’escoltar qui tant al PP com a Vox venen a concloure, expressat en termes col·loquials, que la sang no arribarà al riu aquesta vegada. Entre altres coses perquè el nou cicle electoral està en marxa, després de les eleccions celebrades successivament des del desembre del 2025 a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia, un moment que sembla poc propici per a ruptures. El que no vol dir, ni molts menys, i segons les fonts consultades en les dues formacions, que el repartiment, o més ben dit, la negociació d’aquest amb l’Executiu central i les autonomies que no governa la dreta (una minoria, cinc de les disset) hagi de ser pacífic. Al contrari, el PP plantarà cara per dificultar en la mesura possible l’impacte d’un repartiment que els d’Alberto Núñez Feijóo continuen considerant injust en els termes o proporcions en què es va plantejar fa dos anys.
En primer lloc, ho faran reclamant l’anomenada filiació dels menors, per comprovar si efectivament tenen o no la majoria d’edat. Aquest ha sigut, a més, tradicionalment un dels punts forts de la posició de Vox, que denuncia un suposat frau recurrent en la veritable edat d’aquestes persones. En segon lloc, el PP, amb Vox o sense, té a mà l’eina dels recursos. L’any passat la Junta d’Andalusia, quan Juanma Moreno la presidia en solitari, va portar al Tribunal Constitucional (TC) el repartiment de menors per una qüestió d’invasió de competències i per falta de recursos per a l’acollida.
Una distribució "amb dades"
La vicesecretària general del PP, Alma Ezcurra, una dirigent amb pes en el nucli dur del primer partit de l’oposició, es va desmarcar a Onda Cero de la posició de Vox i va admetre que la distribució és obligada per llei. Però hi va posar objeccions i va reclamar un repartiment "just, amb dades, ben dotat, planificat i amb el Govern assumint la responsabilitat dels seus propis actes" La vicesecretària general del PP, Alma Ezcurra, una dirigent amb pes específic en el nucli dur del primer partit de l’oposició, va ser clara al respecte dimecres en una entrevista a Onda Cero, on si bé es va desmarcar de la postura de Vox i va admetre que la distribució és obligada per llei, hi va posar objeccions. "El Govern d’Espanya, en el repartiment anterior, va excloure per raons estrictament polítiques i de necessitat del president del Govern central dues comunitats autònomes, que són Catalunya i el País Basc", va acusar Ezcurra Pedro Sánchez, per reclamar que en aquesta ocasió es faci un repartiment "just, amb dades, ben dotat, planificat i amb el Govern d’Espanya assumint la responsabilitat dels seus propis actes"..
Però que la qüestió no és un terreny políticament còmode per al primer partit de l’oposició es va posar de manifest a Sant Sebastià, on el secretari general dels populars, Miguel Tellado, en un ampli discurs amb crítiques al Govern –també per la crisi de Ceuta, ja que segons el seu parer no s’ha recuperat la normalitat–, va evitar dir cap paraula sobre la redistribució dels menors.Però que la qüestió no és precisament un terreny políticament còmode per al primer partit de l’oposició es va posar de manifest poc després a Sant Sebastià, on el secretari general dels populars, Miguel Tellado, en un ampli discurs on es va esplaiar en crítiques al Govern –també per la crisi de Ceuta, ja que segons el seu parer no és veritat que s’hagi recuperat allà la normalitat– va evitar dir cap paraula sobre l’eventual redistribució dels menors.
El conflicte que va derivar fa dos anys en una ruptura unilateral amb el PP per part de Vox va sorgir per uns 400 menors encallats a les Canàries. Ara a Ceuta, segons els primers càlculs, en són el doble.El conflicte que va derivar fa dos anys en una ruptura unilateral de diversos acords de coalició per part de Vox va sorgir per uns 400 menors encallats a les Canàries. Ara a Ceuta, segons els primers càlculs, la xifra és el doble, en un territori significativament més petit que el de les illes.
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