Alerta sanitària
Un turista francoargentí, en aïllament a Espanya després de donar positiu per hantavirus
El viatger va recórrer França durant la segona quinzena de juliol i actualment es troba aïllat juntament amb la seva família després de presentar símptomes lleus
Leticia Fuentes
Les autoritats sanitàries franceses van informar aquest dijous de la detecció d'un nou cas d'hantavirus. Es tracta d'un turista francoargentí que va recórrer França durant la segona quinzena de juliol i que actualment roman aïllat juntament amb la seva família a Espanya, on va donar positiu per la malaltia després de presentar símptomes lleus.
El Ministeri de Sanitat de França va precisar que la infecció correspon a la soca andina de l'hantavirus, una variant la presència de la qual va ser confirmada aquest dijous 6 d'agost pel Centre Nacional de Referència (CNR).
Segons el comunicat oficial, el pacient va presentar inicialment «símptomes lleus, tot i que actualment ja no presenta» cap afectació clínica. No obstant això, les autoritats sanitàries tant espanyoles com franceses van iniciar el protocol corresponent en aquests casos: aïllar les persones properes i localitzar aquelles persones que hagin estat en contacte amb els afectats.
França ha posat en marxa el protocol de rastreig epidemiològic per reconstruir l'itinerari del turista durant la seva estada al país amb l'objectiu d'identificar com més aviat millor les persones que podrien haver estat en contacte amb la família francoargentina.
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961