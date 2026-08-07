Alemanya investiga com a "atac híbrid" el dron-bomba interceptat
Gemma Casadevall
L’aeroport alemany de Leipzig, punt logístic per a transports civils i militars a Ucraïna, va evitar gràcies a un problema tècnic un atemptat amb dron-bomba contra un avió ucraïnès carregat de munició. El ministre alemany de l’Interior, Alexander Dobrindt, va interrompre les seves vacances per poder seguir el que va qualificar com a "possible atemptat híbrid" de procedència desconeguda. El presumpte objectiu era un avió de càrrega de la companyia estatal Antonov, que estava estacionat a Leipzig, a l’est d’Alemanya. Procedia de França, on havia carregat munició destinada a Ucraïna.L’aeroport alemany de Leipzig, punt logístic per a transports civils i militars a Ucraïna, va esquivar gràcies a un problema tècnic un atemptat amb dron-bomba contra un avió ucraïnès carregat de munició. El ministre alemany de l’Interior, Alexander Dobrindt, va interrompre les seves vacances per seguir les investigacions del que va qualificar com a "possible atemptat híbrid" de procedència desconeguda. El presumpte objectiu era un avió de càrrega de la companyia estatal Antonov, que estava estacionat a Leipzig, a l’est d’Alemanya. Procedia de França, on havia carregat munició destinada a Ucraïna.
Un operari de l’aeroport va veure de forma casual un aparell sospitós "levitant" a poca distància del terra i a prop d’on hi havia estacionats diversos avions, dos dels quals eren de la companyia estatal ucraïnesa. L’aparell sospitós va resultar ser un dron-bomba carregat amb un quilo de Semtex, material explosiu plàstic. Segons va explicar el ministre Dobrindt, l’artefacte no va ser detectat pels sensors de l’aeroport perquè el dron havia sigut modificat expressament per eludir aquests sistemes.Un operari de l’aeroport va veure de forma casual un aparell sospitós " levitant" a poca distància del sòl i a prop d’on estaven estacionats diversos avions, dos d’ells de la companyia estatal ucraïnesa. L’aparell sospitós va resultar ser un dron bomba carregat amb un quilo de Semtex, material explosiu plàstic. Segons va explicar el ministre Dobrindt, l’artefacte no va ser detectat pels sensors de l’aeroport perquè el dron havia sigut modificat expressament per eludir aquests sistemes.
Un equip d’artificiers va desarmar l’artefacte amb un robot detector d’explosius. Segons el diari Süddeutsche Zeitung i la televisió pública ARD, l’artefacte no va esclatar perquè es va desconnectar accidentalment el cable del detonador. Segons les gravacions de videovigilància, va irrompre a la instal·lació aeroportuària cap a les 19.00 hores, però no va ser detectat fins poc abans de la mitjanit.Un equip d’artificiers va procedir a desarmar-lo amb la intervenció d’un robot detector d’explosius. Segons informacions coincidents del diari Süddeutsche Zeitung i de la televisió pública ARD, l’artefacte no va esclatar perquè es va desconnectar accidentalment el cable del detonador. Els esmentats mitjans asseguren que, d’acord amb les gravacions de les càmeres de videovigilància, havia irromput a la instal·lació aeroportuària cap a les 19.00 hores, però no va ser detectat per l’operari fins poc abans de la mitjanit.
L’aeroport de Leipzig té molt poc impacte en línies comercials de passatgers, però compleix una funció notable com a node logístic civil i militar, inclòs per a operacions de l’OTAN.L’aeroport de Leipzig és d’escàs impacte quant a línies comercials de passatgers, però compleix una notable funció com a node logístic d’ús civil i militar, inclòs per a operacions de l’OTAN. La investigació sobre aquest dron amb càrrega explosiva es desenvolupa en paral·lel als intents per verificar la presència d’un segon aparell no tripulat a Leipzig durant les gairebé dues hores en què es va suspendre el tràfic aeri per seguretat.
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