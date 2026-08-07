Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempestes al BagesPlans cap de setmanaVinyaEclipsi solarCrims masclistesSílvia Orriols
instagramlinkedin

Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla com a policia local

Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla com a policia local

Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla com a policia local / Alejandro Garcia / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Carlota Camps

Barcelona

L’Oficina Antifrau de Catalu nya (OAC) ha obert un expedient sobre la contractació, per part de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, de la seva filla Guinadell Orriols com a agent interina de la policia local. La plaça es va convocar amb caràcter d’urgència i, segons la líder d’Aliança Catalana, la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure. Amb aquest argument, va rebutjar que hi hagués tracte de favor. No obstant, va ser la mateixa alcaldessa qui va firmar el decret de convocatòria del procés de selecció, en el qual s’elegeix el tribunal que va designar el resultat final. L’OAC ha obert el procediment després de rebre una denúncia que posava en relleu aquests fets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents