La criminalitat cau 25% a Ceuta en 10 anys, mentre que a Espanya puja
Els delictes que més alarma social causen es desplomen un 70% a la ciutat autònoma
Luis Ángel Sanz
El PP sol abraçar la tesi de l’extrema dreta de Vox que vincula la immigració amb la inseguretat i ara alimenta la idea que l’entrada massiva de migrants a Ceuta podria comportar un risc per a la seguretat nacional. Les dades de criminalitat que fa anar des de fa anys la Policia Nacional i la Guàrdia Civil indiquen, però, el contrari. Tot i que Ceuta registra entrades contínues d’immigrants irregulars, els seus nivells de seguretat són més grans que els de la mitjana de tot Espanya. Les infraccions penals totals a Ceuta es van reduir els últims 10 anys un 27,68%, dels 4.961 delictes del 2015 als 3.588 del 2025. A tot Espanya, però, el nombre de delictes ha pujat, sobretot per la irrupció del crim cibernètic, de 2.036.815 delictes el 2015 fins a 2.474.156 el 2025, un 21,47% més.
Així mateix, els delictes que més alarma social provoquen també són els que més baixen a totes dues ciutats autònomes.
A més, en l’última dècada els delictes més greus han davallat de manera notable. Segons dades del Ministeri de l’Interior, el nombre de robatoris amb violència o intimidació a la ciutat autònoma s’ha enfonsat 45,98% en 10 anys, per passar de 174 el 2015 a 94 l’exercici passat. El mateix passa amb el robatori de cotxes, que cau de 350 a 99 (71,71% menys) o els furts, que s’enfonsen de 1.067 el 2015 a 341 el 2025 (68,04% menys).
Fonts d’Interior consultades ressalten que Ceuta i Melilla són dues ciutats que estan "entre les més segures d’Espanya". A Ceuta, l’evolució de l’índex de criminalitat és positiva des del 2015, quan va tenir un 58,9, fins a arribar a la millor dada, del 2025 (42,9). L’índex de criminalitat mitjà de tot Espanya és de 50,4.
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