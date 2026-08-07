Felip VI promet al líder ceutí una visita a la ciutat encara sense data
El dirigent del PP apunta al "rearmament anímic" que el suport del Rei suposa per a la població en un moment "dur"
GUILLEM PORCEL / PILAR SANTOS
El president ceutí Juan Jesús Vivas, va confirmar ahir després de reunir-se amb el rei Felip VI al palau de Marivent que el monarca visitarà pròximament la ciutat autònoma, tot i que sense concretar una data. Vivas va assegurar que el cap d’Estat li va traslladar personalment aquest compromís durant una trobada que va qualificar com a "encoratjadora" en un dels moments "més durs, crítics i difícils" de la història més recent de Ceuta.
Després de la trobada, el president ceutí va comparèixer davant els mitjans de comunicació i va assenyalar que el Rei li va traslladar un missatge d’"afecte, suport i ànim" dirigit a tota la població de Ceuta. "El Rei està compromès amb la visita a Ceuta i la farà perquè el Rei compleix els seus compromisos", va afirmar Vivas, que posteriorment va insistir que està "convençut" que Felip VI viatjarà a la ciutat autònoma. "No tinc cap dubte que ens visitarà i no tinc cap dubte que el Rei ens recolzarà", va reiterar.
Una preparació acurada
El desplaçament de Felip VI a Ceuta, i també a Melilla, sempre ha estat sobre la taula del cap d’Estat. La voluntat del Rei no és nova ni respon únicament a la conjuntura actual: s’ha mantingut amb aquest Govern, presidit per Pedro Sánchez (PSOE), i també amb l’anterior, de Mariano Rajoy (PP), tot i que mai ha arribat a concretar-se una data. La visita exigeix una preparació especialment acurada. Com passa amb tots els desplaçaments oficials del cap d’Estat, s’haurà d’organitzar en coordinació amb l’Executiu, que analitzarà juntament amb la Zarzuela si es donen les condicions polítiques, institucionals i diplomàtiques.
La singularitat de Ceuta i Melilla, territoris la sobirania dels quals reivindica el Marroc, converteix qualsevol gest de la Corona en un esdeveniment d’especial rellevància, tant en l’àmbit intern com en la relació amb el país veí, clau per a Espanya i la Unió Europea (UE) en el control de la immigració il·legal i la lluita contra el narcotràfic i el gihadisme.
Joan Carles I i Sofia només van visitar Ceuta i Melilla en una ocasió en 39 anys de regnat, i Mohamed VI va ordenar la retirada de l’ambaixador a Madrid (Omar Azziman) durant mesos. La visita a les dues ciutats tindria una forta càrrega simbòlica i seria històrica.
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