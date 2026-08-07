Activitat parlamentària
El Govern cedeix a la pressió i Marlaska, Albares, Robles i Bolaños compareixeran al Congrés per la crisi de Ceuta
Els responsables d’Interior, Exteriors, Defensa i Justícia donaran explicacions en les comissions corresponents
Miguel Ángel Rodríguez
Davant les pressions dels partits de l’oposició i d’alguns dels seus propis socis parlamentaris, fonts del Ministeri de la Presidència han anunciat aquest divendres que entre el 25 i el 28 d’agost compareixeran fins a quatre ministres al Congrés per donar compte de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Seran el responsable d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles,i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. No obstant, no ho faran en el ple, sinó en les comissions corresponents.
Les mateixes fonts expliquen que serà el matí d’aquest divendres quan registrin les sol·licituds de compareixença a petició pròpia i en període extraordinari, això és, abans que acabi l’agost. Segons apunta, serà per explicar la «gestió en el marc de les seves competències amb relació als fets succeïts a la Ciutat Autònoma de Ceuta el dia 30 de juliol i següents».
A més, afirmen que també han presentat les sol·licituds al Senat, on el PP plantejarà aquest mateix divendres recuperar l’activitat parlamentària durant l’agost perquè compareguin els ministres. No obstant, fonts del Ministeri de Presidència i Relacions amb les Corts ja avisen que donaran prioritat al Congrés per ser la «Cambra constitucionalment prevalent». Així, informen que plantejaran que Robles comparegui el 25 d’agost, Bolaños el 27 d’agost i Grande-Marlaska i Albares el 28 d’agost.
Aquest dijous, el PP ja va reclamar una reunió urgent de la Diputació Permanent, l’òrgan que es manté actiu al Congrés durant els períodes inhàbils, per aprovar les compareixences d’aquests quatre ministres en les seves comissions corresponents. També van exigir que Pedro Sánchez donés explicacions davant del ple de la Cambra baixa, una cosa que, de moment, no sembla que estigui entre els plans del Govern. No era l’única formació, socis com ERC també fa dies que demanen que l’Executiu informi sobre la situació viscuda a la ciutat autònoma.
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