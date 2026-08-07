Crisi de Ceuta
El Govern avisa de «mesures proporcionals» a Itàlia si no aixeca el control de fronteres abans de diumenge
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern espanyol ha llançat un avís a Itàlia perquè retiri abans del diumenge 9 d’agost els controls fronterers introduïts amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta, una mesura que considera «injusta», «discriminatòria» i contrària a l’esperit de Schengen. L’Executiu afirma que Roma va actuar de manera unilateral i amb arguments que no es corresponen amb la situació migratòria a Ceuta, i adverteix que, si no rectifica dins del termini fixat, Espanya adoptarà «mesures proporcionals» per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans.
Espanya retreu a més al Govern italià que hagi recorregut a restriccions que afecten milers de passatgers en plena temporada estival malgrat que, segons defensa, Madrid ha mantingut una actitud solidària davant la pressió migratòria patida per Itàlia en els últims anys. L’Executiu confia encara que Roma faci marxa enrere i apel·la a l’«europeisme, el sentit comú i la bona fe» per evitar una escalada entre els dos països, tot i que deixa clar que respondrà si els controls continuen vigents després de diumenge.
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