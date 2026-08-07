El Govern tramita ja una vintena de sol·licituds d’asil
El pas fronterer entre Castillejos i Ceuta torna a la normalitat una setmana després de l’allau d’immigrants
Luis Ángel Sanz
El Govern ja ha començat a tramitar les primeres sol·licituds d’asil i refugi arran de l’entrada massiva de migrants a Ceuta de la setmana passada. No obstant, les xifres, de moment, no es corresponen amb l’allau que va poder veure tot Espanya per televisió. Com ha pogut saber EL PERIÓDICO, malgrat que a Ceuta van entrar uns 72.000 migrants sense papers, menys de 25 entre dijous passat i aquest, de moment, han presentat una sol·licitud d’asil a la comissaria de Ceuta. Per exemple, ahir se’n van presentar només set, segons les dades a què ha tingut accés aquest diari. La immensa majoria dels immigrants que van entrar el 30 de juliol a Espanya van tornar al cap de poques hores cap al Marroc. Segons Interior, a la ciutat espanyola se n’han quedat uns 2.000, molts d’ells nens, tot i que el Govern local parla d’uns 4.000. D’aquests, la sol·licitud de protecció internacional la solen presentar els migrants subsaharians i ho han de fer a la comissaria de Ceuta.
Com expliquen des del Ministeri de l’Interior, després d’entrades tan massives com la del 30 de juliol, "la prioritat dels migrants, i més després d’entrar nedant, no és anar a la comissaria a presentar la sol·licitud d’asil". Els primers moments són de caos i, després de l’arribada, els subsaharians són atesos per les oenagés i s’han de recuperar després d’una experiència traumàtica i molt perillosa. A més, la sol·licitud d’asil es fa a la comissaria de la Policia Nacional de Ceuta, on hi ha la Direcció Superior, i molts dels nouvinguts no s’atreveixen en aquests primers moments a acudir als agents per fer la sol·licitud. És per això que des de l’Executiu apunten que és possible que en els pròxims dies es doni un repunt d’aquestes xifres inicials tan reduïdes.
La protecció internacional es reclama a la comissaria. A partir d’aquí, és l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR), que és a Madrid, la que la tramita. El 2025, l’OAR, dependent de la Direcció General de Protecció Internacional del Ministeri de l’Interior, va resoldre un total de 160.951 expedients. Aquesta xifra va suposar un increment del 67,2% respecte a l’any anterior i va ser la més elevada des de la creació de l’oficina, el 1992. Però la majoria es va tramitar per a ciutadans veneçolans, que van presentar més de 85.000 peticions.
Tornada per mar
La situació de Ceuta continua sent de cert caos, sobretot a la platja del Trampolín i als voltants del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI). Subsaharians i alguns marroquins, entre ells més de 1.200 nens, esperen a ser atesos mentre s’habiliten espais per acollir els més petits. Les dures condicions d’estada estan empenyent alguns immigrants a llançar-se al mar per tornar al Marroc.
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