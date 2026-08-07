Crisi a Ceuta
Itàlia mantindrà la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya
El Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni asegura que no reconsiderará la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen hasta que se hayan eliminado por completo "los riesgos de seguridad y terrorismo"
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Lucas Font
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