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Crisi a Ceuta

Itàlia mantindrà la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya

El Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni asegura que no reconsiderará la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen hasta que se hayan eliminado por completo "los riesgos de seguridad y terrorismo"

Diverses persones es renten a les dutxes públiques de la platja del Trampolín de Ceuta

Diverses persones es renten a les dutxes públiques de la platja del Trampolín de Ceuta / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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Lucas Font

Barcelona

El Govern d'Itàlia mantindrà la suspensió de l'Acord de Schengen amb Espanya i els controls als viatgers procedents d'aquest país, segons afirma en un comunicat en què adverteix que «no accepta ultimàtums ni imposicions estrangeres en matèria de seguretat nacional i control de fronteres».

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