Després de la crisi a Ceuta
Junts rebutja acollir menors migrants a Catalunya: «Ja hem sigut solidaris, ja n’han vingut molts»
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Junts exigeix que Catalunya quedi fora del repartiment de menors migrants arribats a Ceuta
El Govern destinarà 25 milions addicionals a Ceuta per a l’acollida de menors migrants
Carlota Camps
Junts per Catalunya manté la seva posició en contra que Catalunya entri en el repartiment de menors migrants. «Hem sigut àmpliament solidaris», ha defensat aquest divendres la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, durant una roda de premsa celebrada a les portes del Parlament amb motiu dels dos anys de la investidura de Salvador Illa, que se celebren aquest dissabte. Sales ha recordat que el 2025, el seu partit va condicionar el seu suport al reial decret que reformava l’article 35 de la llei d’estrangeria, justament, al fet que Catalunya quedés al marge de la reubicació.
«Els set vots de Junts a Madrid no seran per portar menors a Catalunya. Vam incorporar una clàusula perquè els menors no vinguessin a Catalunya, perquè ja n’han vingut molts», ha afirmat Sales. La líder del partit al Parlament s’ha afegit així a les declaracions fetes aquesta setmana per la portaveu de la seva formació al Congrés, Míriam Nogueras, que va assegurar que no donaria ni un vot si no es deixava Catalunya «fora» del repartiment.
Després de l’entrada massiva d’unes 72.000 persones a Ceuta, es calcula que unes 70.000 han tornat al Marroc, però 2.000 més són als carrers de la ciutat autònoma i part d’aquestes són menors no acompanyats. La llei estableix que aquests han de ser acollits i que poden ser distribuïts entre les comunitats autònomes per evitar la saturació dels serveis en el punt d’arribada.
El Govern i Junts van tancar un pacte el 2025 per reformar l’article 35 de la llei d’estrangeria i establir criteris per a la derivació de menors tutelats que es trobessin en territoris tensats per la pressió migratòria. En aquell moment el cas més flagrant era les Canàries, que tutelava més de 5.000 nens i adolescents. Després de l’acord, Catalunya va rebre només 30 menors, mentre que a Madrid van arribar als 700.
Entre els factors que fixa la norma, que es manté en vigor, hi ha l’esforç previ d’acollida i l’ocupació actual als centres de menors migrants, però també la renda per càpita o la taxa d’atur.
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