Kíiv necessita entre 100 i 300 míssils Patriot per assegurar-se la defensa aèria
Zelenski confia en la solidaritat dels aliats per afrontar l’hivern i veu amb escepticisme les promeses de Trump de producció conjunta
Marc Marginedas
Són dades encara per confirmar, però apunten en una direcció: Rússia dirigeix l’esforç principal en la guerra d’Ucraïna, que va camí de complir el quinquenni, cap al cel, davant l’estancament que experimenten les seves tropes en els diferents fronts bèl·lics terrestres. Segons informacions difoses per la intel·ligència ucraïnesa i publicades per Kyiv Independent, una unitat de llançament de míssils balístics de Corea del Nord, composta per sis llançadores i uns 100 míssils balístics KN-23 de fabricació asiàtica, s’està desplegant en territori de la Federació Russa, concretament a la regió de Vorónej, en una àrea limítrofa amb la regió ucraïnesa de Lugansk, sota ocupació russa.
La instal·lació serà gestionada per un centenar de soldats de Corea del Nord i serà posada sota comandament rus, d’acord amb aquesta font. Només una arma és capaç d’interceptar els projectils nord-coreans, també coneguts com Hwansong 11-Na: els sistemes de míssils terra-aire MiM-104 Patriot. Però la seva escassetat en el mercat mundial en l’actualitat per l’allau de conflictes armats simultanis i a les reticències de l’imprevisible Trump per permetre la producció conjunta amb Ucraïna, converteix les dificultats de Kíiv per aconseguir interceptors antibalístics en una tragèdia sense aparences de solució a curt termini.La instal·lació serà manejada per un centenar de soldats vinguts de Corea del Nord, i posada sota comandament rus, d’acord amb la mateixa font. Únicament una arma és capaç d’interceptar els projectils nord-coreans, també coneguts com Hwansong 11-Na: els sistemes de míssils terra-aire MiM-104 Patriot. Però la seva escassetat al mercat mundial a causa de l’allau de conflictes armats que es desenvolupen simultàniament al món, unit a les reticències de l’imprevisible president dels EUA Donald Trump per permetre la producció conjunta amb Ucraïna, converteixen les dificultats de Kíiv per aconseguir interceptors antibalístics en una tragèdia sense massa aparences de solució a curt termini.
Bombardeig a Radushe
Els míssils balístics nord-coreans van entrar en joc per primera vegada des de fa un any el 30 de juliol durant un bombardeig contra la localitat de Radushe, no lluny de Kriví Rih, a la regió de Dnipropetrovsk, i amenacen de convertir l’imminent hivern ucraïnès en un malson per a la població civil. De combustible sòlid, s’assemblen als míssils de fabricació russa Iskander MS-400, que les forces russes han disparat repetidament contra infraestructures i objectius civils en les últimes setmanes. "Només en els atacs de l’1 d’agost i del 5 d’agost, Rússia va disparar 51 míssils balístics", certifica per a EL PERIÓDICO Andrí Ordionòvitx, director de suport estratègic i desenvolupament al think tank Ukranian Freedom Fund. Pràcticament cap dels projectils va poder ser interceptat per les defenses antiaèries ucraïneses i van deixar almenys 27 morts i gairebé un centenar de ferits.Els míssils balístics nord-coreans van entrar en joc per primera vegada des de fa un any el 30 de juliol durant un bombardeig contra la localitat de Radushe, no lluny de Krivi Rig, a la regió de Dnipropetrovsk i amenacen de convertir l’imminent hivern ucraïnès en un malson per a la població civil. De combustible sòlid, s’assemblen als míssils de fabricació russa Iskander MS-400, que han sigut disparats amb fruïció per les forces russes en les últimes setmanes contra infraestructures i objectius civils en les últimes setmanes. "Només en els atacs de l’1 d’agost i del 5 d’agost, Rússia va disparar 51 míssils balístics", certifica per a EL PERIÓDICO Andrii Ordyonivich, director de recolzament estratègic i desenvolupament al think tank Ukranian Freedom Fund, un home que en el passat va ocupar càrrecs en la missió d’Ucraïna davant l’OTAN i a l’ambaixada del seu país a Washington. Pràcticament cap dels projectils va poder ser interceptat per les defenses antiaèries ucraïneses, deixant una xifra total de víctimes d’almenys 27 morts i gairebé un centenar de ferits.
El principal alleujament a curt termini per a la compromesa situació d’Ucraïna és l’anomenada Coalició Integrada de Defensa Contra Míssils Balístics que es van comprometre a crear Ucraïna i nou nacions europees més –inclosa Espanya– aquest juny a París. En el comunicat rubricat llavors, els països signants constataven la "creixent amenaça" que plantejaven els míssils balístics, molt superior als míssils de creuer o als drons, i es comprometien a desenvolupar "una arquitectura integrada de defensa antimíssils per dissuadir i neutralitzar futures amenaces de míssils".El principal alleujament a curt termini per a la compromesa situació d’Ucraïna rau en la denominada Coalició Integrada de defensa contra Míssils Balístics que es van comprometre a crear Ucraïna i nou nacions europees el juny passat a París, incloent Espanya. En el comunicat rubricat llavors a la capital francesa, els països signants constataven la "creixent amenaça" que plantejaven els míssils balístics, molt superior als míssils de creuer o als drons, i es comprometien a desenvolupar "una arquitectura integrada de defensa antimíssils, per dissuadir i neutralitzar futures amenaces de míssils".
Ucraïna, segons Ordionòvitx, calcula que necessitarà entre "100 i 300" míssils PAC-3 Patriot per garantir una certa qualitat de vida a la seva població en els durs mesos que s’acosten, i torna a demanar solidaritat a les nacions europees. Després de constatar que aquest 2026 havia rebut tres vegades menys míssils antibalístics que en el mateix període del 2025, el president Volodímir Zelenski va implorar en un vídeo dirigit a tots els líders de la comunitat internacional que els míssils balístics disponibles "salvin vides" en lloc de "quedar emmagatzemats", amb referència a aquells països que els guarden al seu territori, inactius, perquè temen quedar-se desprotegits si els acaben cedint a Ucraïna.Ucraïna, segons Ordyonovich, calcula que necessitarà entre "100 i 300" míssils PAC-3 Patriot per garantir una certa qualitat de vida a la seva població durant els durs mesos que s’acosten, i demana de nou solidaritat a les nacions europees. Després de constatar que aquest 2026 havia rebut tres vegades menys míssils antibalístics que en el mateix període del 2025, el president Volodímir Zelenski va implorar en un vídeo dirigit a tots els líders de la comunitat internacional que els míssils balístics disponibles "salvin vides" en lloc de "mantenir-se emmagatzemats", amb referència a aquells països que els guarden al seu territori inactius perquè temen quedar-se desprotegits si els acaben cedint a Ucraïna.
L’opció de la producció conjunta amb els EUA no genera confiança en Kíev ni en els aliats europeus a causa de les contradiccions del president Trump, que va anunciar la seva disponibilitat a concedir-ho i poc després va fer marxa enrere. "Dubto que algun dia es materialitzi", remarca Ordionòvitx. En cas que arribi a bon terme, no podrà alleujar la situació ucraïnesa amb l’hivern en potència. "No es tancarà un acord de producció a llarg termini abans d’aquest hivern. Continuarem treballant en això", va certificar l’ambaixador dels EUA davant l’OTAN, Matthew Withtaker, a la cadena FOX News.L’opció de la producció conjunta amb els EUA no genera cap confiança en Kíev ni en els aliats europeus, tenint en compte les contradiccions en què ha incorregut el mateix president Donald Trump, anunciant la seva disponibilitat a permetre-ho i posteriorment donant una aparent marxa enrere. "Dubto que algun dia es materialitzi", remarca Ordyonivich. I en el cas que finalment arribi a bon terme, no podrà alleujar la situació ucraïnesa amb l’hivern en potència. "No es tancarà un acord de producció a llarg termini abans d’aquest hivern. Per tant, continuarem treballant en això", ha certificat l’ambaixador dels EUA davant l’OTAN, Matthew Withtaker, en una entrevista a FOX News.
Simultaneïtat de conflictes
I, tot i que en la mateixa conversa Withtaker va demanar a les empreses fabricants –Raytheon i Lockeed Martin– que acceleressin la producció de bateries, radars i míssils, l’escassetat del tipus d’armes per la simultaneïtat dels conflictes armats al món jugarà en contra de les aspiracions ucraïneses de dotar-se d’una defensa aèria eficaç en les pròximes setmanes. La prioritat per als EUA se centrarà a reposar les existències. Segons dades del Centre d’Estudis Internacionals i Estratègiques (CSIS), les existències actuals de míssils Patriot en l’inventari nord-americà estan per sota del miler a causa de l’àmplia utilització en l’operació militar Fúria Èpica contra l’Iran.I tot i que en la mateixa conversa, Withtaker va demandar les empreses fabricants –Raytheon i Lockeed Martin– que acceleressin la producció de bateries, radars i míssils, l’escassetat d’aquest tipus d’armes a causa de la simultaneïtat dels conflictes armats al món jugarà en contra de les aspiracions ucraïneses de dotar-se d’una defensa aèria eficaç en les pròximes setmanes, ja que la prioritat per als EUA se centrarà a reposar les existències. Segons dades del Centre d’Estudis Internacionals i Estratègiques (CSIS), amb seu a Washington, les existències actuals de míssils Patriot a l’inventari nord-americà estan per sota del miler a causa de la seva àmplia utilització en l’operació militar Furia Èpica contra l’Iran.
El cert és que la penúria de defenses aèries antibalístiques és un problema que les autoritats ucraïneses ja preveien des que va començar la guerra i que les diferents administracions nord-americanes, independentment del color polític, no han resolt.
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