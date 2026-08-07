Madrid
El PSOE presenta una denúncia davant la fiscalia per la compra de l’àtic d’Ayuso
Óscar López qualifica d’«incomprensible» que la presidenta madrilenya vulgui «viure a cos de rei» a costa dels ciutadans
Miguel Ángel Rodríguez
La segona denúncia per la compra de l’àtic de luxe per part del Govern d’Isabel Díaz Ayuso ha arribat de mans del PSOE. El candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid i ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, ha anunciat que aquest divendres registraran una denúncia davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de la capital dirigida contra el consell administratiu de Planifica Madrid, òrgan dependent de l’Executiu regional que va adquirir el pis al barri de Chamberí.
«Davant la falta d’explicacions, mentides i versions canviants en una comunitat on el principal problema es diu habitatge [...] on la senyora Ayuso es nega a aplicar la llei de d’habitatge; en aquesta comunitat la senyora Ayuso ha decidit que tots els madrilenys li han de pagar a ella un superàtic de luxe al seu gust i no ho consentirem», ha sentenciat en una roda de premsa des de la seu del PSOE al carrer de Ferraz, a Madrid, abans d’apuntar als possibles delictes de prevaricació administrativa i malversació.
López ha lamentat que hagin passat nou dies des que es va conèixer la notícia «tan surrealista com escandalosa» i que no hi hagi hagut explicacions per part del Govern d’Ayuso més enllà de versions canviants. Així, ha assegurat que demanaran nombrosa documentació als jutjats per conèixer com es va fer la gestió i, sobretot, entendre què «va fonamentar la decisió de l’adquisició». «És absolutament impossible que es pugui justificar un expedient com aquest i és absolutament incomprensible que la senyora Ayuso hagi decidit viure a cos de rei a costa dels madrilenys», ha sentenciat.
«La senyora Ayuso ha decidit que està per sobre del bé i del mal i que els madrilenys tenen l’obligació de pagar-li a ella la seva bona vida i això no és així, no ho consentirem», ha insistit. La denúncia dels socialistes s’afegirà a una altra que va presentar aquest dijous el partit Iustitia Europa, habitual com a acusació popular en les causes contra el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta denúncia és per presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau.
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