Puigtió renuncia a ser el candidat d’ERC a l’alcaldia de Girona
El republicà estava a l’ull de l’huracà després de la polèmica pels àudios filtrats
Quim Bertomeu
ERC haurà de buscar un nou candidat a l’alcaldia de Girona quan falta menys d’un any per a les eleccions municipals. Ahir Marc Puigtió va anunciar la seva renúncia com a cap de llista del partit per "dignitat i responsabilitat" després de la polèmica per la filtració a les xarxes socials d’uns àudios seus en què criticava amb contundència la seva formació i alguns dels seus regidors a l’Ajuntament. ERC haurà de buscar un nou candidat a l’alcaldia de Girona quan falta menys d’un any per a les eleccions municipals: aquest dijous Marc Puigtió ha anunciat la seva renúncia com a cap de llista del partit. Ho fa per "dignitat i responsabilitat" després de la polèmica per la filtració a les xarxes socials d’uns àudios seus en què criticava amb contundència la seva formació i alguns dels seus regidors a l’ajuntament.
Puigtió va comunicar la seva decisió en declaracions a l’ACN, en les quals va admetre que va cometre un "greu error" amb les seves paraules i que ha d’assumir les conseqüències de les seves accions. No obstant, va lamentar haver sigut objecte d’unes pràctiques polítiques basades a "gravar, editar i difondre converses privades".Puigtió ha comunicat la seva decisió en declaracions a l’ACN, en les quals ha admès que va cometre un "greu error" amb les seves paraules i que, per tant, ha d’assumir les conseqüències de les seves accions. No obstant, també ha lamentat haver sigut objecte d’unes pràctiques polítiques basades a "gravar, editar i difondre converses privades".
El ja excandidat va remarcar que fa un pas al costat perquè entén que el projecte d’ERC a Girona és "més important" que ell i perquè no va assumir el repte de ser alcalde "per aferrar-se a un càrrec". "És el més honest. Ho faig amb tristesa, però amb la tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses es compliquen", va afirmar. També va apel·lar a motius familiars: "Si penso en un futur, en com m’agradaria que els meus fills em recordessin, m’agradaria que em recordessin com un pare que en el seu moment va prendre la millor decisió".El ja excandidat ha remarcat que fa un pas al costat perquè entén que el projecte d’ERC a Girona és "més important" que ell i perquè no va assumir el repte de ser alcalde "per aferrar-se a un càrrec". "És el més honest. Ho faig amb tristesa, però amb la tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses es compliquen", ha afirmat. També ha apel·lat a motius familiars: "Si penso en un futur, en com m’agradaria que els meus fills em recordessin, m’agradaria que em recordessin com un pare que en el seu moment va prendre la millor decisió".
La polèmica va començar fa dos dies, quan es va penjar a la xarxa X un àudio en el qual se sentia Puigtió parlar en aquests termes dels regidors d’ERC a Girona: "La meva intenció és fer-los fora a tots i quedar-me amb ERC. I després poder utilitzar els seus drets electorals". A més, també traslladava al seu interlocutor la possibilitat de passar-li "coses interessants", suposadament sobre membres del seu propi partit. Finalment, deia que volia liderar un "projecte nou" a Esquerra "sense cap dels que són a l’Ajuntament". La polèmica va començar fa dos dies, quan es va penjar a la xarxa X un àudio en el qual se sentia Puigtió parlar en aquests termes dels regidors d’ERC a Girona: "La meva intenció és fer-los fora a tots i quedar-me amb ERC. I després poder utilitzar els seus drets electorals". A més, també traslladava al seu interlocutor la possibilitat de passar-li "coses interessants", suposadament sobre membres del seu propi partit. Finalment, deia que volia liderar un "projecte nou" a Esquerra "sense cap dels que són a l’ajuntament".
El problema no va ser només el contingut de les declaracions, sinó que, presumptament, les havia pronunciat en una conversa amb una persona vinculada a l’extrema dreta a Girona. Aquest còctel de circumstàncies va fer que el cas escalés fins al punt que ERC va decidir obrir-li un expedient per dirimir si havia d’exigir-li responsabilitats.El problema no va ser només el contingut de les declaracions, sinó que, presumptament, les havia pronunciat en una conversa amb una persona vinculada a l’extrema dreta a Girona. Aquest còctel de circumstàncies va fer que el cas escalés fins al punt que ERC va decidir obrir-li un expedient per dirimir si havia d’exigir-li responsabilitats.
"Nova etapa"
Per intentar sufocar la polèmica, Puigtió va enviar dimarts una carta als militants en què demanava disculpes i s’oferia a donar explicacions cara a cara a qui l’hi demanés. Va argumentar que les seves paraules filtrades no eren recents, sinó un compendi d’àudios editats. Va suggerir, per tant, que els documents sonors havien sigut manipulats. No obstant, amb això no n’hi va haver prou per evitar la seva renúncia al càrrec. Per intentar sufocar la polèmica, Puigtió va enviar dimarts una carta als militants en què demanava disculpes i s’oferia a donar explicacions cara a cara a qui l’hi demanés. Va argumentar que les seves paraules filtrades no eren recents, sinó un compendi d’àudios editats. Va suggerir, per tant, que els documents sonors havien sigut manipulats. No obstant, amb això no n’hi ha hagut prou per evitar la renúncia al càrrec.
Després de conèixer-se la decisió de Puigtió, ERC va emetre un comunicat per expressar el seu respecte per la decisió i l’agraïment pel "compromís, generositat i sentit de la responsabilitat" que ha demostrat en aquest moment. També va assegurar que el partit a Girona obre una "nova etapa" per "construir una alternativa sòlida per a la ciutat".Després de conèixer-se la decisió de Puigtió, ERC ha emès un comunicat per expressar el seu respecte per la decisió i l’agraïment pel "compromís, generositat i sentit de la responsabilitat" que ha demostrat en aquest moment. També s’ha afanyat a assegurar que el partit a Girona obre una "nova etapa" per "construir una alternativa sòlida per a la ciutat".
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