Guerra a l’Orient Mitjà
Turquia, l’Aràbia Saudita i el Pakistan firmen un acord de defensa regional davant les amenaces de l’Iran i Israel
Ankara, Riad i Islamabad portaven mesos de negociacions per a un nou pacte de seguretat que ha de garantir l’aliança dels tres països en cas d’atacs d’altres veïns
Adrià Rocha Cutiller
Turquia, l’Aràbia Saudita i el Pakistan han firmat aquest divendres per sorpresa –l’anunci de la cerimònia amb prou feines ha arribat unes hores abans que tingués lloc– un pacte de defensa regional entre els tres països, que busquen defensar-se entre si de les dues grans amenaces de l’Orient Mitjà: l’expansionisme militar d’Israel, que en els últims dos anys ha atacat gairebé tots els seus veïns; i l’Iran, que al ser bombardejat pels EUA des del febrer d’aquest any ha fet el mateix –tenir per objectiu els seus veïns–, però amb atacs a gran escala contra infraestructures petrolíferes i civils.
Riad, Ankara i Islamabad portaven gairebé un any en negociacions, però en les últimes setmanes aquestes s’han accelerat a causa de l’enorme risc davant la tornada de les hostilitats entre Teheran i Washington. Aquest cap de setmana, de fet, l’Iran va avisar els seus veïns que si la República Islàmica era atacada de nou pels EUA, el país persa castigaria amb una duresa mai vista els seus veïns.
El ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, de fet, va donar una llista dels llocs exactes que serien atacats en converses el cap de setmana passat amb els seus homòlegs qatarià i saudita. Aquests objectius incloïen centres logístics, petrolífers, ports, econòmics i fins i tot civils, de tots els països del golf Pèrsic. L’acord d’aquest divendres busca dissuadir l’Iran d’aquests atacs. «Aquest acord reflecteix el compromís dels nostres tres països per reforçar la nostra seguretat col·lectiva en contra de qualsevol agressió, i estipula que tota mena d’atac contra un dels tres estats signants serà reconegut com un atac contra tots», ha dit el Ministeri d’Exteriors pakistanès en un comunicat després de la firma.
Firma d’alt nivell
A l’acte han acudit tant el president turc, Recep Tayyip Erdogan, com el príncep hereu saudita, Mohammed binSalman, i el primer ministre pakistanès, Shebhaz Sharif. «Aquest acord canviarà l’equilibri de poder a la regió. Si s’implementa amb èxit, servirà per garantir la seguretat i l’estabilitat regional, però no busca alterar ni danyar qualsevol altra aliança existent que cap dels tres països signants tingui», ha declarat una font governamental turca al mitjà ‘online’ Middle East Eye, molt pròxim al Govern d’Erdogan.
Aquesta nova aliança ha unit tres de les grans potències regionals. Turquia és l’únic país de l’Orient Mitjà membre de l’OTAN, i té el seu Exèrcit i capacitats militars. L’Aràbia Saudita, amb les seves enormes reserves de petroli, és l’únic país àrab membre del G-20. I el Pakistan és l’únic país de la regió que accepta tenir la bomba atòmica i un programa nuclear avançat. L’altre país que té l’arma és Israel, tot i que Tel-Aviv mai ho ha confirmat públicament.
El Govern del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, és per descomptat l’altre país que està en el punt de mira dels tres signants del pacte de defensa regional d’aquest divendres. Israel, des de fa dos anys, ha atacat i envaït territori gazià, libanès i sirià, i és vist cada vegada més a l’Orient Mitjà com una gran amenaça bèl·lica.
Netanyahu i els seus ministres, de fet, s’han referit en múltiples ocasions en els últims mesos a Turquia com «el país que vindrà després una vegada hàgim acabat amb l’Iran». Netanyahu fins i tot va parlar d’aquesta nova aliança entre Ankara, l’Aràbia Saudita i el Pakistan com un «eix sunnita» al qual hem de fer front.
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