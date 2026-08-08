Relleu al país sud-americà
«Ordre i llibertat». Amb una salutació militar, Abelardo de la Espriella pren possessió com a nou president de Colòmbia
L’advocat penalista jura el càrrec envoltat de la comunitat de presidents de dreta i ultradreta d’una regió cada vegada més ubicada en l’òrbita dels EUA
Abel Gilbert
«Ferms per la pàtria». Amb una salutació militar que anuncia les seves intencions de «mà dura», i entre encesos aplaudiments, Abelardo de la Espriella va prendre possessió aquest divendres com a president de Colòmbia per al període 2026-2030 en una cerimònia de fort contingut religiós celebrada a la ciutat de Cali. «Ha començat el temps de la recuperació de l’ordre, l’autoritat i la llibertat». L’advocat i magnat, de nacionalitat nord-americana, va jurar davant un auditori a la Universitat Santiago, que va celebrar l’inici d’una nova era política que posa un final radical a l’experiència de quatre anys del Govern d’esquerres amb Gustavo Petro al capdavant de la Casa de Nariño. De la Espriella va rebre els seus atributs de comandament envoltat especialment dels presidents de dreta i ultradreta de la regió i amb el somriure complagut dels integrants de l’àmplia delegació nord-americana, que, en nom de Donald Trump, van aterrar en aquest país sud-americà per donar compte de les expectatives que té Washington respecte al paper que exercirà Colòmbia al sud del Río Bravo. Van participar també dels fastos d’assumpció el rei Felip VI d’Espanya; delegacions d’altres països d’Europa; el canceller d’Israel, Gideon Sa’ar; organismes financers multilaterals, i fins i tot el polèmic president de la FIFA, Gianni Infantino.
Honorari Henriquez, la principal autoritat del Senat i el responsable d’haver pres jurament, va dir a De la Espriella que «s’obre un període d’esperança» i que el país que rep el milionari «enfrontament». Els mateixos es poden resoldre respectant el pluralisme. El legislador va cridar al mandatari a «liderar diàlegs i construir solucions» perquè «no és una hora de passar per sobre de les col·lectivitats polítiques». Va posar com a exemple el Pacte de la Moncloa, quan, el 1977, els espanyols van poder «declinar els seus rancors» després de «la dictadura de [Francisco] Franco» i establir les bases «d’un país pròsper i exitós quan era un dels més endarrerits d’Europa». Va demanar en aquest sentit «que la violència no torni ocupar a Colòmbia el lloc de la paraula».
De l’Espriella va obtenir el dret a governar juntament amb el seu vicepresident, José Manuel Restrepo, al derrotar per més de 250.000 vots de diferència Iván Cepeda. La seva gestió està marcada per enormes expectatives d’un sector important de la societat, mentre que gairebé la meitat dels colombians no dissimula els seus temors davant la imminència d’un gir brusc en tots els ordres de la vida política, social i cultural. El seu jura del càrrec sense la presència del grup del Pacte Històric i altres sectors de l’oposició dona compte de la divisió a flor de pell que hi ha a Colòmbia. «Arribo amb l’ànim de convocar tots els meus compatriotes», va dir, no obstant, en un intent d’aclarir aprensions, quan, a l’abandonar l’escena del jurament, es va dirigir al Batalló Pichincha, on opera la Tercera Brigada de l’Exèrcit, on va parlar per primera vegada als seus conciutadans. «L’elecció de Cali per a la possessió presidencial no respon únicament a raons logístiques. Darrere d’aquesta decisió hi ha el propòsit de donar suport a una ciutat travessada pel narcotràfic, el conflicte armat, l’esclat social i una universitat la història de la qual també reflecteix les contradiccions del país», va assenyalar el diari de Bogotà El Espectador.
Seguretat i narcotràfic
«L’opció del diàleg està completament esgotada». De l’Espriella va confirmar la importància que li assigna a aquestes qüestions al remarcar la seva voluntat de «derrotar, sense treva, al narcoterrorisme i les organitzacions criminals que amenacen la seguretat de Colòmbia». Immediatament va donar l’ordre a les Forces Militars per «combatre totes les estructures criminals». Va recordar al respecte que«el Tigre», com es fa dir, «ha arribat i sabran com de dur mossega quan es tracta de defensar el poble colombià». El president entrant va anunciar una fumigació amb «herbicides d’última generació que no causen mal a la salut humana» ni «contravenen al mandat de l’honorable Tribunal Constitucional» o afectin el medi ambient. El Govern es proposa destruir 330.000 hectàrees de coca en tot el seu govern quan en el quadrienni anterior es van erradicar 1.415 al mes de mitjana, així com reduir la violència en un 50%. L’administració ultradretana s’ha proposat crear 600.000 llocs de treball rurals. Reduir els costos d’energia i resoldre el problema de la provisió de medicaments, una assignatura pendent del Govern de Gustavo Petro. «Ha arribat l’hora d’erradicar definitivament el flagell dels cultius il·lícits. La coca ha portat mort corrupció i destrucció». El canvi orientació en el combat contra el narcotràfic és una de les comandes puntuals de la DEA, el cap del qual, Terrance Cole, va participar de la cerimònia a Cali.
Legitimitat del seu mandat
Petro va abandonar el Govern qüestionant els resultats electorals que van permetre el triomf de la ultradreta. De la Espriella no va perdre l’oportunitat de respondre-li. «Les eleccions que em van atorgar aquest mandat es van realitzar sota les mateixes regles, les mateixes eleccions, que van permetre l’elecció de l’administració que avui ha culminat. Posar en dubte la seva legitimitat és desconèixer la voluntat sobirana del poble colombià». A l’oposició, que el mateix divendres va sortir als carrers, va dir que atorgarà «totes les garanties» per a l’exercici del seu rol. «Ningú serà perseguit». «Més enllà d’aquesta asseveració, va deixar anar que el Govern sortint serà exhaustivament investigat. «Des del dia de la meva victòria el meu equip va emprendre la tasca de documentar el bast entramat de corrupció que es deixa. Tota la informació i les evidències seran posades a disposició de les autoritats judicials i els organismes de control competents». De la Espriella també va descartar una reforma constitucional i es va comprometre públicament a respectar «la independència de cada una de les branques del poder públic, perquè així m’ho exigeix la meva formació acadèmica, la meva trajectòria professional i la meva visió de l’Estat».
Del xou a la política pública
Si alguna cosa mai havia fet De la Espriella és política. Com a outsider que afrontava amb l’espectacle, al punt d’haver gravat un disc, complet va realitzar una campanya prometent l’or i el moro. «Paria miracle», és la consigna amb què l’advocat penalista aspira transformar la realitat colombiana. El portal La silla vacía va recordar que el «miraclòmetre» de l’ultradretà és d’una ambició desmesurada. De la Espriella vol que s’executi immediatament. En les pròximes hores s’espera una bateria de decrets, uns 90, bona part relacionats amb la seguretat i l’ajust econòmic. La decisió de recórrer als decrets dona al Congrés un lloc de menys pes institucional i polític. «En les pròximes hores firmaré el decret de congelament de la despesa pública. El règim que abandona el poder va impulsar un creixement desmesurat de la despesa, amb base en un endeutament que va debilitar les finances nacionals».
«Reprendrem la situació de Colòmbia. Això pot millorar. Hi ha molt per fer. Amb aquest vent positiu les coses es poden aconseguir, va dir el flamant ministre d’Hisenda, Miguel Gómez. I va avançar que les famílies s’hauran « d’ajustar» perquè s’han gastat més diners del disponible. El Govern va anunciar alhora que es retira de la Ruta de la Seda que promou la Xina, un gest esperat per Washington.
Com era de suposar, el començament d’aquesta gestió divideix aigües. «Vam aconseguir derrotar la corrupció, vam aconseguir derrotar el narcotràfic, vam aconseguir derrotar el fracàs de la pau total i avui inicia Colòmbia un nou camí», va dir l ’expresident Andrés Pastrana, un dels convidats de De la Espriella.
El paper opositor
«Aquí compleixo, fins aquí arriben els 11,5 milions que van decidir votar per mi. Tot el que vam fer aquí va ser en funció del poble [...] espero que ens recordin. Fins sempre, llibertat i vida, gràcies per haver-me acompanyat soldats, per haver-me cuidat, crec que vostès surten millor que quan jo vaig entrar. Visca Colòmbia lliure», va dir per la seva banda Petro, ja convertit en expresident. Cepeda, mentrestant, va anunciar durant un acte públic a Barranquilla, el propòsit de crear un «Gabinet per la Vida» per controlar el Govern. «Ens permetrà discutir amb sòlids arguments» les polítiques de De la Espriella. «No respondrem a l’odi amb odi, ni a l’autoritarisme amb violència; respondrem amb la força organitzada i conscient del poble». Cepeda no va tancar la porta a un possible diàleg i un «acord nacional» les noves actualitats executives ho ofereixen. Com una formalitat, De la Espriella va dir: «En el Govern que avui comença no hi ha espai per a la intransigència. Al contrari, arribo amb l’ànim de convocar tots els compatriotes».
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