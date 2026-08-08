"Arribaven nadons i nens petits"
Manuel Aparcero, metge forense que es va enfrontar a la crisi de Ceuta, relata el drama humà que va comportar l’entrada massiva de migrants. "No hi ha ningú preparat per a una tragèdia així", constata.
CLARA CAMPOS
Quan el gadità Manuel Aparcero Fernández del Campo es va desplaçar a la platja d’El Tarajal (Ceuta) per fer l’aixecament del cadàver de la primera víctima de la crisi migratòria que va esclatar el 30 de juliol, no esperava trobar un infern. Va ser el primer metge forense a arribar-hi. "La imatge era dantesca, no havia vist mai res de semblant en 20 anys de professió", explica a aquest diari.Quan Manuel Aparcero Fernández del Campo (Chipiona, Cadis, 1979) es va desplaçar a la platja del Tarajal (Ceuta) per fer l’aixecament del cadàver de la primera víctima de la crisi migratòria que va esclatar el 30 de juliol, no esperava trobar-se amb un infern. Va ser el primer metge forense a arribar. "La imatge era dantesca, mai havia vist una cosa així en 20 anys de professió", explica en conversa amb aquest diari.
Des del 6 d’octubre del 2025 és director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Ceuta, dependent del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Abans va exercir a diferents destinacions de la Península. No "havia hagut d’afrontar mai una tragèdia d’aquesta magnitud, amb un drama humà tan impressionant al darrere", reconeix.Des del 6 d’octubre del 2025 és el director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Ceuta – dependent del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts–, tot i que abans havia exercit en diferents destinacions, des d’Almeria fins a Girona, passant per Madrid, Toledo –on va ser cap de secció de Psiquiatria Forense– o Cadis, on té la seva plaça, ja que a la ciutat autònoma està en comissió de servei. "En cap d’aquests llocs havia hagut d’afrontar una tragèdia d’aquesta magnitud, amb un drama humà tan impressionant al darrere", reconeix. El que més el va impactar a l’arribar a la platja va ser veure nens de l’edat dels seus fills travessant la tanca i llançant-se a la mar per arribar a Ceuta. "També hi havia a l’aigua nadons i petits de tot just 3 o 4 anys", recorda. Malgrat el cop emocional, Aparcero es va posar "la granota de feina" per fer la seva tasca i gestionar la situació. En un primer moment, va haver d’intervenir amb Guàrdia Civil i Creu Roja per salvar la vida de persones que arribaven a la riba en aturada cardiorespiratòria.El que més va impactar aquest gadità a la seva arribada a la platja va ser veure nens de l’edat dels seus fills creuant la tanca i tirant-se al mar per arribar a Ceuta. "També hi havia a l’aigua nadons i petits de tot just 3 o 4 anys", recorda. Malgrat cop emocional, Aparcero es va posar "el mono de treball" per poder realitzar la seva tasca i gestionar el millor possible la situació. En un primer moment, fins i tot va haver d’intervenir junt amb Guàrdia Civil i Creu Roja per salvar la vida de persones que arribaven a la vora en parada cardiorespiratòria. "Em vaig adonar que ens enfrontàvem a un succés de moltes víctimes i que ens caldrien més recursos per tirar endavant la feina", assegura. Aquesta mena d’esdeveniments es caracteritzen per ser imprevistos, impredictibles i sobtats. La gestió dels recursos i les necessitats en temps real són fonamentals.
80 autòpsies
"Per exemple, un accident d’un avió és un esdeveniment únic en el temps, però en aquest cas va ser progressiu, perquè quan feia un aixecament de cadàver, n’arribava un altre, de manera simultània, i vam haver de combinar aquesta tasca amb autòpsies"."Per exemple, un accident d’un avió és un esdeveniment únic en el temps, però en aquest cas ha sigut progressiu, perquè quan feia un aixecament de cadàver, arribava un altre, de manera simultània, i vam haver de combinar aquesta tasca amb la realització d’autòpsies", relata. Aquests dies va treballar amb tècnics i forenses arribats de Càceres, Salamanca, Valladolid, Guadalajara, Albacete i Toledo. De moment, es van fer 80 autòpsies, tot i que no es descarta l’arribada de més cadàvers.Aquests dies ha treballat amb tècnics i forenses arribats de Càceres, Salamanca, Valladolid, Guadalajara, Albacete i Toledo. De moment, s’han fet 80 autòpsies, tot i que no es descarta l’arribada de més cossos conforme passin les hores.
Aquests professionals ja van marxar, tot i que entrarà un reforç en les pròximes hores per fer la feina pendent, ja que un succés com aquest requereix un gran treball posterior, com ara la redacció d’informes o identificacions. Els professionals que treballen amb difunts solen estar avesats a situacions dramàtiques, però una com aquesta pot deixar seqüeles psicològiques en els qui hi participen. "No hi ha ningú preparat per enfrontar-se a una tragèdia com aquesta", afirma.Els professionals que treballen amb persones mortes solen tenir ‘callo’ a l’hora d’enfrontar-se a situacions dramàtiques, però una tragèdia d’aquestes característiques pot fins i tot deixar seqüeles psicològiques en què hi participen. "Ningú està preparat per enfrontar-se a una situació així", assegura.
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