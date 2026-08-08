EEUU
El càncer que pateix Biden és "molt dolorós" i "molt debilitant", revela el seu fill
Hunter Biden va explicar en una entrevista que la malaltia "s'ha estès, ha fet metàstasi als seus ossos i en altres parts"
EFE
El càncer de pròstata que pateix l'expresident dels Estats Units Joe Biden, de 83 anys, és "molt dolorós" i "molt debilitant", va revelar el seu fill Hunter Biden en una entrevista amb la cadena britànica BBC.
"El meu pare és, fins al dia d'avui, el centre de la nostra família", va declarar visiblement emocionat en Hunter, qui va afegir que "és el millor pare, el millor marit, el millor avi".L'any passat, després de deixar la Casa Blanca, el polític demòcrata va anunciar que havia estat diagnosticat amb un agressiu càncer de pròstata com metàstasi òssia.
Malgrat estar sotmès a tractament, Biden ha mantingut certa activitat pública i va participar el passat juny en la inauguració del Centre Presidencial Obama a Chicago.
"Metàstasi"
En l'entrevista, el seu fill va explicar que el "càncer s'ha estès, ha fet metàstasi als seus ossos i en altres parts. És molt dolorós" i "molt debilitant". "L'única cosa que dic sobre el meu pare, sobre la seva salut en aquest moment, és que m'agradaria que es queixés més", va expressar Hunter.
Durant el seu mandat, entre 2021 i 2025, Biden va ser objecte de constants qüestionaments per la seva edat avançada i la seva capacitat per exercir el càrrec.
Finalment, es va veure obligat a renunciar a la seva campanya de reelecció i cedir el testimoni a la seva llavors vicepresidenta, Kamala Harris, després de la seva mala actuació en un debat presidencial contra el republicà Donald Trump, actual president.
Abans de deixar el poder, Biden va concedir un indult al seu fill, declarat culpable de possessió il·legal d'armes i processat per delictes fiscals, malgrat que havia promès que no ho faria. En l'entrevista, Hunter Biden es va mostrar "agraït" per l'indult, encara que va reconèixer que no va ser "una bona cosa" per al llegat del seu pare.
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