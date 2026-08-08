Colòmbia gira a la dreta amb la investidura de De la Espriella
El nou president assumeix el càrrec envoltat de líders ultres i conservadors de la regió, a més del nord-americà Rubio
Abel Gilbert
Abelardo de la Espriella va prendre ahir possessió com a president de Colòmbia per al període 2026-2030 en una cerimònia a Cali. L’advocat i magnat, també de nacionalitat nord-americana, va jurar davant d’un auditori a la Universitat Santiago que va celebrar l’inici d’una nova era política que posa fi de manera radical a l’experiència de quatre anys de Govern d’esquerres amb Gustavo Petro al capdavant de la Casa de Nariño.
De la Espriella va rebre els atributs de comandament envoltat sobretot dels presidents de dreta i ultradreta de la regió i amb el somriure complagut del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, que, en nom de Donald Trump, va arribar a aquest país sud-americà acompanyat d’una delegació d’alt nivell i a l’altura de les expectatives que té Washington respecte al paper que exercirà Colòmbia al sud del riu Bravo.
També van participar en la presa de possessió el rei Felip VI d’Espanya, delegacions d’altres països d’Europa, el ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, organismes financers multilaterals, i fins i tot el polèmic president de la FIFA, Gianni Infantino.
De la Espriella va obtenir el dret a governar juntament amb el seu vicepresident José Manuel Restrepo al derrotar Iván Cepeda per més de 250.000 vots de diferència. La seva gestió està marcada d’entrada per enormes expectatives d’un sector important de la societat, mentre que gairebé la meitat dels colombians no dissimula els seus temors davant la imminència d’un gir brusc en tots els ordres de la vida política, social i cultural. La investidura sense la presència de la bancada del Pacte Històric i d’altres sectors de l’oposició dona compte de la divisió a flor de pell que hi ha a Colòmbia.
Cali i el narcotràfic
El mandatari entrant es proposava després fer el seu primer discurs oficial al Batallón Pichincha, on opera la Tercera Brigada de l’Exèrcit, i no a l’auditori de la Universitat Santiago de Cali, on únicament es prendria el jurament i se li imposaria la banda presidencial. "L’elecció de Cali per a la presa de possessió presidencial no respon únicament a raons logístiques. Darrere d’aquesta decisió hi ha el propòsit de donar suport a una ciutat travessada pel narcotràfic, el conflicte armat, l’esclat social i una universitat amb una història que també reflecteix les contradiccions del país", va assenyalar el diari El Espectador, de Bogotà.
Si una cosa no havia fet mai De la Espriella és política. Com a outsider total va fer una campanya prometent el sol i la lluna. "Paria miracle", és la consigna amb què l’advocat penalista aspira a transformar la realitat colombiana. El portal La silla vacía va recordar que el "miraclòmetre" de l’ultradretà és d’una ambició desmesurada. De la Espriella vol que s’executi de manera immediata. En les pròximes hores s’espera una bateria de decrets, uns 90, una bona part dels quals relacionats amb la seguretat i l’ajust econòmic. El Govern es proposa destruir 330.000 hectàrees de coca en tot el seu mandat, quan en el quadrienni anterior se’n van erradicar 1.415 al mes de mitjana, així com reduir la violència en un 50%.
L’Administració ultradretana s’ha proposat crear 600.000 llocs de treball rurals. Reduir els costos de l’energia i resoldre el problema del proveïment de medicaments, una assignatura pendent del Govern de Petro. La retallada de la despesa pública serà pronunciada. La decisió de recórrer als decrets dona al Congrés un lloc de menys pes institucional i polític.
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