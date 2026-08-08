Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempestes al BagesPlans cap de setmanaVinyaEclipsi solarCrims masclistesSílvia Orriols
instagramlinkedin

Colòmbia gira a la dreta amb la investidura de De la Espriella

El nou president assumeix el càrrec envoltat de líders ultres i conservadors de la regió, a més del nord-americà Rubio

El president electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ahir abans de la seva investidura, al costat de Felip VI, acompanyat del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares (esquerra), a Cali. | CASA REIAL / EFE

El president electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ahir abans de la seva investidura, al costat de Felip VI, acompanyat del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares (esquerra), a Cali. | CASA REIAL / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Abel Gilbert

Buenos Aires

Abelardo de la Espriella va prendre ahir possessió com a president de Colòmbia per al període 2026-2030 en una cerimònia a Cali. L’advocat i magnat, també de nacionalitat nord-americana, va jurar davant d’un auditori a la Universitat Santiago que va celebrar l’inici d’una nova era política que posa fi de manera radical a l’experiència de quatre anys de Govern d’esquerres amb Gustavo Petro al capdavant de la Casa de Nariño.

De la Espriella va rebre els atributs de comandament envoltat sobretot dels presidents de dreta i ultradreta de la regió i amb el somriure complagut del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, que, en nom de Donald Trump, va arribar a aquest país sud-americà acompanyat d’una delegació d’alt nivell i a l’altura de les expectatives que té Washington respecte al paper que exercirà Colòmbia al sud del riu Bravo.

També van participar en la presa de possessió el rei Felip VI d’Espanya, delegacions d’altres països d’Europa, el ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, organismes financers multilaterals, i fins i tot el polèmic president de la FIFA, Gianni Infantino.

De la Espriella va obtenir el dret a governar juntament amb el seu vicepresident José Manuel Restrepo al derrotar Iván Cepeda per més de 250.000 vots de diferència. La seva gestió està marcada d’entrada per enormes expectatives d’un sector important de la societat, mentre que gairebé la meitat dels colombians no dissimula els seus temors davant la imminència d’un gir brusc en tots els ordres de la vida política, social i cultural. La investidura sense la presència de la bancada del Pacte Històric i d’altres sectors de l’oposició dona compte de la divisió a flor de pell que hi ha a Colòmbia.

Cali i el narcotràfic

El mandatari entrant es proposava després fer el seu primer discurs oficial al Batallón Pichincha, on opera la Tercera Brigada de l’Exèrcit, i no a l’auditori de la Universitat Santiago de Cali, on únicament es prendria el jurament i se li imposaria la banda presidencial. "L’elecció de Cali per a la presa de possessió presidencial no respon únicament a raons logístiques. Darrere d’aquesta decisió hi ha el propòsit de donar suport a una ciutat travessada pel narcotràfic, el conflicte armat, l’esclat social i una universitat amb una història que també reflecteix les contradiccions del país", va assenyalar el diari El Espectador, de Bogotà.

Si una cosa no havia fet mai De la Espriella és política. Com a outsider total va fer una campanya prometent el sol i la lluna. "Paria miracle", és la consigna amb què l’advocat penalista aspira a transformar la realitat colombiana. El portal La silla vacía va recordar que el "miraclòmetre" de l’ultradretà és d’una ambició desmesurada. De la Espriella vol que s’executi de manera immediata. En les pròximes hores s’espera una bateria de decrets, uns 90, una bona part dels quals relacionats amb la seguretat i l’ajust econòmic. El Govern es proposa destruir 330.000 hectàrees de coca en tot el seu mandat, quan en el quadrienni anterior se’n van erradicar 1.415 al mes de mitjana, així com reduir la violència en un 50%.

Notícies relacionades

L’Administració ultradretana s’ha proposat crear 600.000 llocs de treball rurals. Reduir els costos de l’energia i resoldre el problema del proveïment de medicaments, una assignatura pendent del Govern de Petro. La retallada de la despesa pública serà pronunciada. La decisió de recórrer als decrets dona al Congrés un lloc de menys pes institucional i polític.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
  2. 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
  3. El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
  4. La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
  5. La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
  6. Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
  7. Necrològiques del 7 d'agost del 2026
  8. Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí

Els passatgers evidencien la seva sorpresa davant els controls aleatoris als vols des d’Itàlia fins al Prat i Barajas: «No ho hem entès»

Els passatgers evidencien la seva sorpresa davant els controls aleatoris als vols des d’Itàlia fins al Prat i Barajas: «No ho hem entès»

Mor als 68 anys Jorge Messi, pare de Leo Messi

Mor als 68 anys Jorge Messi, pare de Leo Messi

José Miguel Viñas, meteoròleg: «La presència de núvols baixos és el que més pot limitar l’observació de l’eclipsi»

José Miguel Viñas, meteoròleg: «La presència de núvols baixos és el que més pot limitar l’observació de l’eclipsi»

Montsalat denuncia un nou vessament de salmorra al passeig del Riu de Manresa

Montsalat denuncia un nou vessament de salmorra al passeig del Riu de Manresa

Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa

Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa

De les multes de la CNMC a la ruptura de Burger King amb El Xokas: els riscos que assumeixen les marques quan fitxen un ‘influencer’

De les multes de la CNMC a la ruptura de Burger King amb El Xokas: els riscos que assumeixen les marques quan fitxen un ‘influencer’

Marlaska comunica a la UE el restabliment dels controls fronterers a viatgers procedents d’Itàlia

Marlaska comunica a la UE el restabliment dels controls fronterers a viatgers procedents d’Itàlia

La històrica botiga El Ingenio reviurà com a seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona el Nadal del 2027

La històrica botiga El Ingenio reviurà com a seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona el Nadal del 2027
Tracking Pixel Contents