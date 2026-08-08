Espanya reprèn el control fronterer amb Itàlia després del xoc amb Meloni
El Govern aplica la mesura des d’avui després que Roma rebutgés retirar la seva pròpia restricció aplicada arran de la crisi de Ceuta
Miguel Ángel Rodríguez
Xoc obert entre dos socis europeus arran de la crisi migratòria de Ceuta. El Govern de Pedro Sánchez va decidir restablir temporalment els controls als viatgers procedents d’Itàlia, després que l’Executiu de Giorgia Meloni hagués rebutjat retirar les mesures aplicades als qui arriben des d’Espanya malgrat la petició de la Moncloa.
La decisió converteix en recíproques unes restriccions que Madrid havia qualificat d’"injustificades" i obre un inusual enfrontament entre països de la Unió Europea entorn d’un dels pilars de l’espai Schengen: la lliure circulació sense controls a les fronteres interiors.
Ahir, Meloni va assegurar que mantindrà els seus propis controls almenys fins al 15 d’agost. La mesura espanyola va entrar en vigor la mitjanit passada i s’aplicarà en ports i aeroports fins al 7 de setembre, "tret que un canvi en les circumstàncies" aconselli "modificar aquell termini", segons va assenyalar el Govern espanyol en un comunicat.
Els controls espanyols es portaran a terme de manera aleatòria i consistiran a comprovar la identitat i la nacionalitat dels viatgers. En el cas de ciutadans de tercers països, també es verificarà que disposin del corresponent visat o permís de residència.
La mesura estarà vigent fins a les 00.00 hores del pròxim 7 de setembre, tot i que l’Executiu contempla modificar aquest termini si canvien les circumstàncies que han motivat la seva adopció. El Govern justifica la decisió per la "persistent pressió migratòria irregular" que, segons assenyala, suporta Itàlia.
"Mesures proporcionals"
Madrid havia advertit que, si Roma no rectificava abans de demà, Espanya es veuria "obligada a adoptar mesures proporcionals" per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans. Itàlia, però, va emetre un comunicat assegurant que "no accepta ultimàtums ni imposicions de l’estranger" en matèria de seguretat nacional insistint que mantindrà els controls a les seves fronteres fins al dia 15.
Itàlia va restablir l’1 d’agost els controls en les seves connexions aèries i marítimes amb Espanya, una decisió que el Govern espanyol considera "injusta", contrària als interessos de la Unió Europea i "discriminatòria". Segons va denunciar l’Executiu, Roma va actuar de manera unilateral, sense avís previ i amb arguments que, segons el seu parer, no s’ajusten ni al Codi de Fronteres Schengen ni a la situació generada per l’arribada massiva de migrants a Ceuta. Per això, el Govern espanyol va reclamar a Meloni que posés "fi als controls i tracti els espanyols com a la resta de ciutadans europeus".
El Govern espanyol també havia respost a Meloni recorrent a les dades migratòries europees. Pedro Sánchez ja va assenyalar que, segons Frontex, entre el 2021 i el 2026 Itàlia va registrar 478.600 entrades irregulars, davant les 234.760 comptabilitzades a Espanya. "La solidaritat i l’empatia són opcionals. El respecte als tractats europeus i a les dades, no", va afirmar el president del Govern, que va fer una crida a evitar divisions dins de la UE.
La Moncloa va retreure així mateix a Itàlia que des del 2022 incompleixi les seves obligacions derivades del Reglament de Dublín i que, segons l’Executiu espanyol, traslladi part de la pressió migratòria a altres Estats membres. Davant d’això, va reivindicar l’actitud mantinguda per Espanya durant les successives crisis migratòries italianes i va recordar que Madrid mai havia introduït controls similars contra Roma. Espanya va participar a més en l’acollida de migrants arribats a Lampedusa el 2023 i ha permès de manera recurrent el desembarcament als seus ports de persones rescatades en la ruta del Mediterrani central.
Termes contundents
La decisió italiana va ser anunciada inicialment en termes molt més contundents. Roma va parlar d’un "tancament de les fronteres marítimes i aèries" amb Espanya dins de l’espai Schengen, tot i que posteriorment va rebaixar l’abast de la mesura. El Govern italià va aclarir que els controls serien específics i selectius i estarien dirigits fonamentalment a ciutadans de tercers països per comprovar que disposen de la documentació necessària per circular per territori Schengen. També va assegurar que els ciutadans espanyols i de la resta de la UE podrien continuar viatjant a Itàlia sense noves càrregues burocràtiques.
Malgrat aquests aclariments, l’Executiu espanyol afirma que la introducció de controls ha afectat "la mobilitat de milers de passatgers" i ha generat "inseguretat jurídica" en plena temporada estival. Així mateix, considera també que Roma ha utilitzat com a justificació una crisi migratòria que no suposa un risc de moviments secundaris cap a Itàlia.
En concret, el Govern espanyol va recordar que Ceuta té un règim especial dins de l’espai Schengen, per la qual cosa les persones que van accedir irregularment a la ciutat autònoma no podien circular lliurement pels altres països europeus. Hi va afegir que la pràctica totalitat dels migrants que van arribar durant la crisi ja han retornat al Marroc.
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